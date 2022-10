Exhibitionist belästigt jungen Mann in der Straßenbahn in Heidelberg

Heidelberg. Ein 19-jähriger Mann ist am frühen Donnerstagmorgen von einem Exhibitionisten in Heidelberg in der Straßenbahn belästigt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 19-Jährige gegen 5.50 Uhr mit der Straßenbahn von Edingen nach Heidelberg. Auf diesem Weg stieg ein ihm unbekannter Mann in die Bahn ein und setze sich unweit entfernt auf einen Sitz. Kurz vor der Haltestelle 'Wieblingen-Mitte' stand der bislang unbekannte Mann auf und stellte sich an eine Haltestange neben dem Sitz des 19-Jährigen. Hierbei konnte dieser sehen, wie der Unbekannte ihn unentwegt anschaute und begann seinen entblößten Genitalbereich zu streicheln. Er hielt den Genitalbereich mit seinem Rucksack bedeckt, sodass kein anderer Fahrgast den Vorfall mitbekam. Als die Bahn hielt, stieg er aus, stellte sich am Bahnsteig neben eine Hecke und fuhr mit masturbationstypischen Handbewegungen an seinem Genital fort. Dabei hielt er dauerhaft Blickkontakt zum 19-Jährigen in der Bahn.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Circa 20-25 Jahre, ca. 1.80 Meter groß, durchschnittliche Statur, kurze dunkle Haare; bekleidet mit Jeans und graukariertem Hemd, führte einen grauen oder blauen Rucksack mit sich.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 zu melden.