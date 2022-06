Ein Schwerverletzter nach Unfall zwischen Lkw und Pkw in Schifferstadt

Schifferstadt. Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw ist am Donnerstagnachmittag eine Person schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei geriet der Lkw über die Mittellinie und touchierte den entgegenkommenden Pkw. Dessen Fahrer hatte seinen Arm am Fenster des Fahrersitzes liegen. Durch den Zusammenstoß mit dem Lkw schlug der Außenspiegel des Pkw auf den Arm des Fahrers, der zudem durch Glassplitter auch am Oberkörper verletzt wurde. Der Autofahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Wegen der Unfallaufnahme wurde der Verkehr für eine halbe Stunde geregelt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

