Verkehrsunfall mit Straßenbahn in Ludwigshafen – Person leicht verletzt

Ludwigshafen. Eine Person ist am Montagabend in Ludwigshafen bei einem Unfall zwischen PKW und Straßenbahn leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kollidierte die Straßenbahn gegen 17.15 Uhr mit einem PKW an der Einmündung Hauptstraße / Kreisstraße 7. Diese fuhr parallel zur Hauptstraße in Richtung Rheingönheim, als der PKW von der K 7 kommend nach rechts in die Hauptstraße Richtung Mundenheim abbiegen wollte. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf circa 2500 Euro. Der 32-jährige Straßenbahnfahrer wurde leicht verletzt.

