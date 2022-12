Drei Unfälle bei einer Fahrt in Bobenheim-Roxheim

Bobenheim-Roxheim. Gleich drei Unfälle hat eine 82-jährige Fahrzeugführerin am gestrigen Freitagvormittag gegen 10.15 Uhr in Bobenheim-Roxheim verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Unfallverursacherin zunächst gegen einen Carport, setzte ihre Fahrt fort und streifte einen geparkten Pkw an der linken Fahrzeugseite. Bei der anschließenden Weiterfahrt fuhr sie gegen einen weiteren geparkten Pkw. Hier versuchte noch ein Zeuge, die Dame auf den Unfall aufmerksam zu machen. Nach einem kurzen Gespräch verließ die Unfallverursacherin jedoch unerlaubt die Unfallstelle. Die verständigte Streife konnte die Flüchtige auf der L523 zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim einer Kontrolle unterziehen. Gegen die 82-Jährige wurden nun Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. Der entstandene Fremdschaden wird auf circa 2 600 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der der Rufnummer 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 zu wenden.