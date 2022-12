Widerstand gegen Polizeibeamte nach Körperverletzung in Frankenthal

Frankenthal. Ein 42-Jähriger aus Mannheim hat am Mittwochabend seine ehemalige Partnerin in Frankenthal angegriffen und sich anschließend gegen Polizeibeamte zur Wehr gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 21 Uhr in einer Frankenthaler Tankstelle im Foltzring. Beim Versuch der Beamten, den Mann zu fesseln, wehrte er sich und war weiterhin aggressiv. Letztendlich konnte er gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Im weiteren Verlauf beleidigte er noch die eingesetzten Beamten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 zu wenden.