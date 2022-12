Unfallflucht in Speyer

Speyer. Ein unbekannter Fahrzeugführer ist am Freitagabend nach einem Verkehrsunfall in Speyer von der Unfallstelle geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 20.45 Uhr am St.-Guido-Stiftsplatz in Speyer. Ein dunkler Pkw prallte beim Vorbeifahren gegen zwei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge. Obwohl an den geparkten Fahrzeugen Sachschäden in Höhe von rund 4 000 Euro entstanden, entfernte sich das unfallverursachende Fahrzeug von der Unfallstelle.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurde auf einem Supermarktparkplatz in der Schifferstadter Straße in Speyer ein geparkter Pkw mit Unfallschäden festgestellt. Da es sich hierbei mutmaßlich um das Verursacherfahrzeug handelte, wurde es sichergestellt.

Zeugen des Verkehrsunfalls am St.-Guido-Stiftsplatz oder Personen die das Parken des beschädigten Pkw in der Schifferstadter Straße beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter der Rufnummer 06232/1370 in Verbindung zu setzen.