Brezelfest in Speyer hat begonnen

Speyer. In der Domstadt hat am Donnerstag das 83. Brezelfest begonnen. Der Speyerer Verkehrsverein wirbt auf seiner Homepage noch immer mit dem Slogan, das größte Volksfest am Oberrhein zu sein. Fakt ist, dass bis einschließlich Dienstag, 12. Juli, wieder Zehntausende Menschen auf den Festplatz unterhalb des Doms strömen werden. Ein Höhepunkt ist der Brezelfestumzug, der am Sonntag ab 13.30 Uhr durch die Innenstadt rollt. Bereits am Vormittag präsentiert sich die Stadt sportlich. Ein Kinderlauf (11 Uhr), ein Jedermannlauf (11.25 Uhr) und der Internationale Brezelfestlauf (12 Uhr) über knapp acht Kilometer locken Hunderte auf die Straßen und Plätze zwischen Dom und Altpörtel. Der Samstagabend steht erneut unter dem Motto „Die Nacht der Tracht“. Dirndl und Lederhosen sind auf dem Festplatz dann gerne gesehen. Live-Musik gibt es im Festzelt wie auch im Biergarten täglich. Am Samstagabend ist beispielsweise ab 19 Uhr Oli Roth in der Nähe des „Schwarzwaldhaisls“ zu hören.

