Bewaffneter Überfall auf Lebensmittelmarkt in Frankenthal - Zeugen gesucht

Frankenthal. Zwei bislang Unbekannte haben am Freitagabend, gegen 19.30 Uhr, einen Lebensmitteldiscounter in Frankenthal überfallen. Nach Angaben der Polizei forderten die Männer unter Vorhalt einer Pistole und eines Reizgases forderten sie Geld von einer Kassiererin des Marktes in der Straße „Am Kanal“. Dabei bedrohten sie auch zwei Kunden. Die Männer konnten einen niedrigen vierstelligen Betrag erbeuten und fliehen. Sie trugen schwarze Kleidung mit Kapuzen über dem Kopf und Maske. Einer der beiden Täter trug blaue Einweghandschuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/9632773 bei der Polizei zu melden.

