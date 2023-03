Bewaffneter Raub auf Tankstelle in Worms

Worms. Eine Tankstelle ist am Dienstagabend von einem bislang unbekannter Täter in Worms überfallen worden. Polizeiangaben zufolge betrat der Täter gegen 21.20 Uhr in der Alzeyer Straße den Verkaufsraum, bedrohte eine Angestellte mit einer Pistole und forderte die Einnahmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachdem der Räuber einen mittleren dreistelligen Geldbetrag an sich genommen hatte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Mozartstraße. Trotz einer groß angelegten Fahndung konnten der Täter nicht mehr gefasst werden. Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ungefähr 1,80 Meter groß, zwischen 25-30 Jahre alt, trug einen grauen Kapuzenpullover, eine rote Trainingsjacke mit einem gemusterten Halstuch und eine dunkle Jogginghose der Marke "ADIDAS". Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben können, können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer: 06241/8520 melden.