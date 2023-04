Unbekannter bestiehlt Frau im ICE zwischen Frankfurt und Stuttgart

Mannheim. Ein bislang unbekannter Mann hat Freitagabend eine Reisende im ICE auf der Fahrt von Frankfurt nach Stuttgart bestohlen. Wie die Polizei mitteilte, entstand der Frau ein Schaden in Höhe von 275 Euro. Nach der Fahrkartenkontrolle kurz vor dem Halt in Mannheim gegen 17 Uhr, legte die 43-jährige Geschädigte ihre Geldbörse zurück in die Tasche, die sich über ihr in der Gepäckablage befand. Anschließend schlief sie ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als sie aufgrund der Durchsagen im Zug aufwachte, bemerkte sie noch einen jungen Mann in der Nähe ihrer Tasche, ohne dies zunächst für verdächtig zu halten. Erst kurz nach Abfahrt in Mannheim stellte die Frau fest, dass ihr Geldbeutel fehlte.

Der junge Mann wird beschrieben als etwa 18 bis 20 Jahre alt mit sehr dünner Figur. Er war etwa 1.70 Meter groß und hatte schwarze, lockige Haare. Bekleidet war der Mann mit einem dunklen T-Shirt und einer dunklen Jogginghose. Auffällig waren seine gelb-blauen Kopfhörer, die er um den Hals trug, wie auch der weiße Pullover mit farbigen Streifen an den Ärmeln, den er mit sich führte.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Raubüberfall Zwei bewaffnete Männer überfallen Tankstelle in Heidelberg - Täter flüchtig Mehr erfahren

Nach Ankunft in Stuttgart erstattete sie Anzeige wegen Diebstahls bei der Bundespolizei. Zur Ermittlung des Tatverdächtigen wird nun auch die Videoauswertung am Mannheimer Hauptbahnhof hinzugezogen.

Hinweise zur Tat oder zum unbekannten Tatverdächtigen nimmt die Bundespolizei unter der Rufnummer 0721/120160 entgegen.