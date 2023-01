Mannheimer Morgen Plus-Artikel Unbequeme Denkmäler Bad Dürkheimer Nazi-Pferde in Berliner Museum zu sehen

Im Jahr 2015 sorgten sie für viel Aufregung in der Pfalz: Nun sind die "Schreitenden Pferde" wieder in der Hauptstadt zum Stehen gekommen. Adolf Hitler hatte sie einst in Auftrag gegeben.