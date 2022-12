Amtliche Unwetterwarnung wegen Glatteis in Mannheim und Rhein-Neckar-Region

Mannheim/Stuttgart. Trotz des Schneefalls und der Unwetterwarnung kommt es in Mannheim und der Rhein- Neckar-Region bisher zu keinen großen Einschränkungen im Verkehr und ÖPNV, teilt die Polizei auf Nachfrage der Redaktion mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Deutsche Wetterdienst warnt in einer amtlichen Unwetterwarnung weiterhin vor Glatteis in der der Rhein- Neckar-Region und darüber hinaus. Es bestehe Sturz- und Unfallgefahr durch extreme Glätte. Es werden erhebliche Verkehrsbehinderungen erwartete, teilten die Meteorologen in Stuttgart mit. Erst am Nachmittag schneit es weniger und lockert langsam auf.

Bilder hochladen Erster Schnee in der Region Rhein-Neckar bis ins Flachland 17 Bilder Mehr erfahren

Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Tagestemperaturen im Bereich von -4 bis 1 Grad, in Hochlagen könne es bis -5 Grad kalt werden. Die Nacht zum Donnerstag bleibt laut DWD überwiegend bewölkt, leichter Schneefall im Süden des Landes sei nicht ausgeschlossen. Die Tiefsttemperaturen liegen voraussichtlich zwischen -3 und -10 Grad.