Am Wochenende wird es kalt - Stadt Mannheim ist gerüstet für Wintereinbruch

Mannheim. Spätestens jetzt wird es Zeit, Handschuhe und Mütze aus dem Schrank zu kramen. Am Wochenende müssen sich die Menschen in Deutschland warm anziehen. Auch Mannheim und die Region Rhein-Neckar sind davon nicht ausgenommen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) steigt das Thermometer am Samstag und Sonntag in der Quadratestadt nicht über zwei Grad. Nachts können Tiefstwerte von Minus drei Grad erreicht werden. Da es aber trocken bleiben soll, ist mit Schneefall eher nicht zu rechnen.

Mannheimer Stadtraumservice lagert Streusalz

In anderen Teilen Baden-Württembergs hingegen schon. Von Breisgau bis runter zum Bodensee soll es bis zu vier Zentimeter Neuschnee geben. Für die Nacht zum Sonntag sagt der DWD dann verbreitet Frost und im Bergland weiterhin Schneefall vorher.

Auch wenn in den nächsten Tagen vermutlich kein Schnee in Mannheim fallen wird, die Stadt gibt an, für die kalte Jahreszeit gerüstet zu sein. Rund 1000 Tonnen Streusalz und 50 Tonnen Split lagern im Betriebshof der Stadtreinigung. (mit dpa)