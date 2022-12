18-Jähriger bei Unfall auf A65 leicht verletzt

A65. Auf der A65 Fahrtrichtung Ludwigshafen ist es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 18 Jahre alter Autofahrer leicht verletzt wurde. Polizeiangaben zufolge wollte der 18-Jährige einen LKW überholen. Als dieser plötzlich auf den linken Fahrstreifen wechselte, leitete der Pkw-Fahrer eine Vollbremsung ein, rutschte dabei gegen die Mittelschutzplanke und verletzte sich leicht. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Aktuell kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigung wegen der Bergung des Unfallfahrzeugs und der Unfallaufnahme. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer: Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den aktuellen Wetterverhältnissen an!

