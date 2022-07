Alkoholisierter 24-Jähriger schwerverletzt nach Verkehrsunfall in Bad Dürkheim

Bad Dürkheim. Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag schwer verletzt worden, als er in Bad Dürkheim von der Fahrbahn abkam und gegen eine Mauer prallte. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 23.35 Uhr in der Altenbacher Straße. Der 24-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Altenbacher Straße in Fahrtrichtung Ungstein. Kurz vor dem Ortseingang Ungstein kam der Fahrzeugführer aus bislang unbekanntem Grund nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach im Feld elf Wingertszeilen und prallte dann gegen eine Grundstücksmauer, wo das Fahrzeug schlussendlich zum Stehen kam. Der unter Alkohol stehende Mann wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf rund 100 000 Euro.

