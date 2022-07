Schwerer Verkehrsunfall bei Offenbach – Person schwerverletzt

Offenbach/Landau. Eine Person ist bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitagabend auf der Umgehungsstraße L509 schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 34-Jähriger aus dem Landkreis SÜW dort gegen 22.20 Uhr in der Höhe des Stadions in Fahrtrichtung Landau unterwegs. Nach Angaben der Polizei war er hierbei wohl zu schnell unterwegs, sodass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam von der Fahrbahn ab, touchierte eine Leitplanke und schleuderte auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem anderen Fahrzeug zusammen, das mit zwei Personen besetzt war.

Der 34-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite ihn mit technischen Geräten aus dem Auto. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Zuvor entnahm die Polizei ihm eine Blutprobe, , da sich Hinweise auf Alkoholkonsum ergaben. . Die zwei Personen im entgegenkommenden PKW wurden nur leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden auf 30 000 Euro. Die L509 war bis 1 Uhr voll gesperrt.