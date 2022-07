Schwerverletzter Motorradfahrer bei Landau

Landau. Ein 22-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag auf der B 48 bei Landau in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und auf der Gegenfahrbahn gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug geprallt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 18.20 Uhr auf der B 48 in Fahrtrichtung Annweiler. Als er gegen das Fahrzeug prallte, überschlug er sich und kam schwerverletzt auf der Straße zum Liegen. Nach der Erstversorgung wurde er in Krankenhaus eingeliefert. Es bestand keine Lebensgefahr. Im entgegenkommenden Fahrzeug, welches mit drei Personen besetzt war, wurde nur eine Person leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 5 000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1