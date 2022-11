Ab Mittwoch keine Corona-Quarantäne mehr in Baden-Württemberg

Südwest. Die Isolationspflicht für Corona-Infizierte wird ab Mittwoch, 16. November, in Baden-Württemberg abgeschafft. Wer künftig positiv auf das Coronavirus getestet wird, muss sich nicht mehr wie bisher verpflichtend für mindestens fünf Tage in häusliche Isolation begeben, teilt das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg mit.

Bereits am 11. November hatten sich die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein auf gemeinsame Empfehlungen zur Lockerung der Absonderungsregeln verständigt.

Nach der neuen Regelung gilt in Baden-Württemberg für Personen mit einem positiven Schnelltest oder PCR-Test eine fünftägige Maskenpflicht. Eine medizinische oder eine FFP2-Maske muss durchgängig außerhalb der eigenen Wohnung getragen werden. Sofern im Freien ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten werden kann, kann die Maske auch abgenommen werden. Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sind von der Verpflichtung ausgenommen.

„Die Aufhebung der Absonderungspflicht ist aus infektiologischer Sicht derzeit vertretbar. Das zeigen nicht zuletzt die Erfahrungen in unseren europäischen Nachbarländern, die diesen Schritt bereits gegangen sind“, sagte Sozial- und Gesundheitsminister Manne Lucha am Dienstag in Stuttgart.

„Klar ist aber auch, dass wir das Coronavirus nicht einfach ignorieren dürfen. Persönliche Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Masken sind weiterhin wichtig, nicht zuletzt aufgrund einer derzeit zunehmenden Zahl an anderen Atemwegserkrankungen, beispielsweise der Influenza. Grundsätzlich gilt: Wer krank ist und Symptome hat, sollte wie bisher auch zu Hause bleiben und sich krankschreiben lassen. Jede und jeder kann sich mit einer Impfung vor schweren Verläufen schützen. Darüber hinaus beobachten wir das Infektionsgeschehen weiter sehr aufmerk-sam, sodass wir die Regelungen kontinuierlich auf den Prüfstand stellen.“

Positiv getestete Personen dürfen mindestens fünf Tage nach dem positiven Test medizinisch-pflegerische Einrichtungen nicht betreten oder dort tätig sein. Dies gelte ebenfalls für Massenunterkünfte und Justizvollzugsanstalten. „Höhere Schutzstandards für vulnerable Gruppen halten wir selbstverständlich weiterhin aufrecht. Daher müssen insbesondere in medizinisch-pflegerischen Einrichtungen nach wie vor strengere Regeln für positive Getestete gelten“, so Minister Lucha.