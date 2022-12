52-jähriger Vermisster in Mühlhausen tot aufgefunden

Mühlhausen. Polizeiliche Einsatzkräfte haben einen 52-jährigen Vermissten aus Mühlhausen tot aufgefunden. Wie die Polizei mitteilt, liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen Unglücksfall vor. Der Mann wurde seit den Abendstunden des 15. Dezember gesucht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Letztmalig wurde der Mann am 15. Dezember gegen 11 Uhr an seiner Wohnanschrift gesehen, bevor er zu einem Spaziergang in die Umgebung aufbrach. Da die Überprüfung aller bekannter Hinwendungsorte nicht zum Auffinden des Vermissten führten, suchte die Polizei per Lichtbild nach ihm. Zudem waren mehrere Streifen am Boden und Polizeihubschrauber im Einsatz und mit der Absuche im Bereich Mühlhausen betraut.