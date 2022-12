Heppenheim. Der Vermisste Rolf E. aus Heppenheim ist wieder aufgetaucht. Das teilte das Polizeipräsidium Südhessen in einer Pressemitteilung mit. Der Mann konnte am Freitagmorgen von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Mannheim in Weinheim aufgegriffen werden und wurde in eine Klinik gebracht. Der Mann wurde seit Montag den 12. Dezember, vermisst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1