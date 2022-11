Mannheim. Die Suche nach dem seit 14. November vermissten 74-jährigen Peter D. aus Mannheim ist beendet. Der Mann wurde tot am Ufer des Rheins in Trebur aufgefunden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Rheinauer war zunächst nach dem Sport nicht wieder nach Hause gekommen. Die Polizei hatte mit einem Großaufgebot nach dem Vermissten gesucht.

Unter anderem waren ein Hubschrauber, die Wasserschutzpolizei sowie DLRG und Feuerwehr im Einsatz.