27-Jähriger in Walldorf festgenommen - Verdacht der sexuellen Belästigung einer 53-Jährigen

Walldorf. Ein 27-jähriger Mann hat am frühen Samstagnachmittag in Walldorf im Bereich der Ringstraße eine 53-jährige Frau angegriffen und körperlich bedrängt. Wie die Polizei mitteilt, ging die Frau kurz nach 12 mit ihrem Hund an der Ecke Ringstraße/St. Ilgener Straße spazieren. Weil die Frau sich stark wehrte und nach Hilfe rief, wurden Zeugen auf den Vorfall aufmerksam. Der Verdächtige ließ daraufhin von seinem Opfer ab und versuchte, vom Tatort zu fliehen. Weitere Zeugen stellten ihn im Sonnenweg und hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf. Diese nahm ihn vorläufig fest.

Nachdem die Beamten den Sachverhalt erstmals geprüft hatten, wurde der Mann am Sonntagmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erhielt die Freiheitsentziehung des Mannes aufrecht. Die Ermittlungen dauern an.

