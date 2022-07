26-Jähriger in Bensheim durch Messerstich verletzt - Zeugen gesucht

Bensheim. Drei Unbekannte haben am Donnerstagabend in Bensheim einen 21-jährigen und einen 26-jährigen Mann aus bislang nicht bekannten Gründen angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 26-Jährige dabei durch einen Messerstich am Bein und an der Hand verletzt. Sein jüngerer Begleiter wurde geschlagen und zog sich hierbei eine Kopfverletzung zu.

Die Tat ereignete sich gegen 22.20 Uhr an der Ecke Dammstraße/Eifelstraße. Nach Angaben der Polizei sollen die drei Unbekannten eine dunkle Hautfarbe haben. Der Angreifer mit dem Messer sei mit einem blauen Hemd und Jeans bekleidet gewesen.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel . 06251/84680 zu melden.

