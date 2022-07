71-Jähriger will in Mannheim mit Schlagstock auf jungen Mann losgehen - Zeugen gesucht

Mannheim. Ein 71-Jähriger Mann ist am Dienstagmorgen nach einer Auseinandersetzung mit einem jungen Mann vor einer Bäckerei im Mannheimer Stadtteil Almenhof vorläufig festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei ging der Senior gegen 8 Uhr in der Niederfeldstraße lautstark auf einen 21-Jährigen los, nachdem er sich offenbar an dem Fahrzeug des jungen Mannes störte. Auf sein Fehlverhalten angesprochen, reagierte der 71-Jährige mit Unverständnis und holte aus seinem in der Nähe befindlichen Fahrzeug einen Schlagstock.

In der Folge wurden mehrere Passanten, darunter ein bislang unbekannter Mann, auf den Vorfall aufmerksam und eilten dem 21-Jährigen zur Hilfe. Der 71-Jährige konnte noch an Ort und Stelle durch die bereits verständigten Einsatzkräfte festgenommen werden. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls, insbesondere nach dem Mann, der dem 21-Jährigen zu Hilfe eilte - und sich noch vor Eintreffen der Polizei von der Örtlichkeit entfernt hatte. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/833970 zu melden.

