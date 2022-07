21-Jähriger in Ludwigshafen mit Messer bedroht und ausgeraubt

Ludwigshafen. Die Polizei fahndet derzeit nach drei Tätern, die einen 21-Jährigen am Mittwoch in Ludwigshafen ausgebraubt haben. Wie die Beamten berichten, gingen die Männer unter Vorhalt eines Messers gegen 11.30 Uhr auf den 21-Jährigen in der Pfaustraße zu. Nachdem sie seine Armbanduhr und Bargeld an sich nahmen, flüchteten sie in Richtung Sternstraße. Der 21-Jährige blieb unverletzt

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die drei unbekannten Täter sollen alle etwa Mitte bis Ende 20 gewesen sein, 1,80 Meter groß und dunkle Haare gehabt haben. Sie sollen mit schwarzen Jogginganzügen und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 0621/9632773 abzugeben.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Verfolgung Zwei Autos in Heidelberg aufgebrochen - Täter wirft Regenschirm nach Zeugen Mehr erfahren Blaulicht 19-Jährige in Heidelberg angegriffen – Polizei sucht Täter mit Phantombild Mehr erfahren