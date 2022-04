Carl wer? - so mögen sich manche am Frühstückstisch fragen. Selbst Leute, die in deutscher und Sportgeschichte eigentlich ganz fit sind, kommen bei dem Namen Carl Diem ins Straucheln. Doch gerade diese Tatsache, dass er immer noch unter dem Radar der Öffentlichkeit kreist, macht es möglich, dass dieser fanatische NS-Sportfunktionär so lange durch die Benennung von Straßen, Hallen und

...