Eigentlich müssten jetzt alle wissen, was sie an den deutschen Krankenhäusern haben. Vor allem ihnen ist zu verdanken, dass die Pandemie hier deutlich glimpflicher abgelaufen ist als in vielen anderen Ländern. Nicht umsonst gelten die Covid-Patienten in den Kliniken mittlerweile als wichtigster Maßstab dafür, ob staatliche Einschränkungen erforderlich sind. Umso beschämender ist es, wie Bund

...