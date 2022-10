Große Finanzierungslücken erwarten die Kliniken zwischen Südhessen und der Vorderpfalz in sehr naher Zukunft. Schon die Corona-Pandemie erfordert von den Krankenhäusern in und um Mannheim herum einen riesigen Kraftaufwand. Nun kommt die Energiekrise in Folge des Kriegs in der Ukraine hinzu. Und weil in einer globalisierten Welt alles mit allem zusammenhängt, steigt beispielsweise im

...