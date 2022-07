Man muss sich im Verwaltungs- und Bürokratiedschungel schon gut auskennen, um zu verstehen, was Mannheims Grüne dem Gemeinderat vorschlagen. Auf „allen“ Veranstaltungen der Stadt sollte „grundsätzlich nur pflanzliche und vorwiegend regionale und saisonale Verpflegung bereitgestellt“ werden, heißt es. Vegetarische Gerichte, also etwa solche mit Eiern oder Milch, sind nicht berücksichtigt. Was

...