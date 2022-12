Ein kritischer Deal

Die Energiewende in Deutschland hängt zwar nicht am seidenen Faden, aber in Abwandlung eines biblischen Gleichnisses geht womöglich eher ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass der im Norden produzierte Windstrom endlich ohne Hindernisse im energiehungrigen und wirtschaftsstarken Süden ankommt. Der Grund: Der Karlsruher Energieversorger EnBW – im Besitz der öffentlichen Hand – hat zwar kräftig

...