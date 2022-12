Danyal Bayaz verteidigt Deal

Mannheim. Die baden-württembergische Landesregierung befürwortet den Teilverkauf des Übertragungsnetzbetreibers TransnetBW – Energieexpertin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hält dagegen: „Gerade in Krisen- und Kriegszeiten ist es keine gute Idee, kritische Infrastruktur nicht mehr komplett in staatlicher Hand zu haben.“ TransnetBW – eine Tochter des Karlsruher Energiekonzerns EnBW – besitzt eines der vier Stromübertragungsnetze in Deutschland. Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) verteidigt den geplanten Deal: „Die Kontrolle wird weiter bei der EnBW liegen.“ Die EnBW ist mehrheitlich in öffentlicher Hand. was

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1