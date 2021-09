Nationaltheater, Klinikum, Ausbau und Anbindung neuer Quartiere – an anstehenden Investitionen in die Infrastruktur gibt es in Mannheim keinen Mangel. Hinzu kommen die finanziellen Folgen der Pandemie. Da hätte man eine Stadion-Debatte nicht noch gebraucht.

Zunächst war es auch eher ein „Debättchen“ in den Sommerferien. Bei der einen oder dem anderen, die sich äußerten, dürfte der

