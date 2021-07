Was ist das Sommerloch?

Im Sommer gibt es meistens weniger aktuelle Nachrichten als sonst. Das hat einen ganz einfachen Grund: Fast überall ist Sommerpause.

In den Parlamenten, zum Beispiel im Bundestag, finden wochenlang keine Sitzungen statt, es werden also auch keine politischen Entscheidungen dort getroffen. Viele Politikerinnen und Politiker machen Urlaub. Im Sport und in kulturellen Einrichtungen wie dem Theater wird auch pausiert.

Journalistinnen und Journalisten haben deshalb weniger zu vermelden. Dafür wird mehr über Menschen und Ereignisse berichtet, für die sonst kein Platz ist. Oft sind auch Berichte über Tiere oder über das Wetter in der Zeitung und in den Nachrichten. Im Sommer 2006 wurde zum Beispiel viel über die Schwänin Petra berichtet, die sich in ein Tretboot verliebt hatte.

Manche Menschen reden dann vom Sommerloch. Aber es ist ja auch gut, wenn Zeit und Platz für Themen ist, die sonst in der Nachrichtenflut untergehen.

