„Manga is virtual. Manga is sentiment. Manga is resistance. Manga is bizarre. Manga is pathos. Manga is destruction. Manga is arrogance. Manga is love. Manga is kitsch. Manga is sense of wonder. Manga is … there is no conclusion yet.“ - Osamu Tezuka (1928-1989)

Osamu Tezuka wird auch "Gott des Manga" genannt, da er verantwortlich für die ersten Mangas in

...