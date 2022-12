Spotify Jahresrückblick 2022: Das sind die beliebtesten Songs in Mannheim

Mannheim. Rock, Pop, Rap oder Schlager – der Musikstreaming-Dienst Spotify bietet zahllose Songs, Hörbücher und Podcasts an und mit seinem persönlichen Jahresrückblick kann man auf das individuelle Musikjahr 2022 zurückblicken. Doch was haben die Mannheimerinnen und Mannheimer am häufigsten gehört?

Die beliebtesten Künstler in Mannheim

Deutschrap ist ganz klar der Favorit in der Quadratestadt – ob RAF Ramora, Bonez MC oder Luciano. Und in der Liste darf natürlich ein Mannheimer Künstler auf keinen Fall fehlen:

Platz 1: Luciano

Platz 2: RAF Camora

Platz 3: Bonez MC

Platz 4: Taylor Swift

Platz 5: Drake

Platz 6: Apache 207

Platz 7: Ed Sheeran

Platz 8: CRO

Platz 9: The Weeknd

Platz 10: Miksu / Macloud

Die meist gestreamten Songs in Mannheim

Und auch bei den Songs liegen deutsche Interpreten ganz weit vorne – wie die Künstlerin Nina Chuba mit ihrem Song „Wildberry Lillet“ oder Liaze mit „Paradise (mit dir)", aber auch internationale Superstars feiern Erfolge in Mannheim:

Platz 1: „Wildberry Lillet“ von Nina Chuba

Platz 2: „Layla“ von DJ Robin und Schürze

Platz 3: „Nachts wach“ von Miksu / Macloud, makko

Platz 4: „Beautiful Girl“ von Luciano

Platz 5: „Bamba (feat. Aitch & BIA)“ von Aitch, BIA, Luciano

Platz 6: „PARADISE (MIT DIR)“ von Liaze

Platz 7: „Ferrari“ von James Hype, Miggy Dela Rosa

Platz 8: „I‘m Good (Blue)“ von Bebe Rexha, David Guetta

Platz 9: „Unholy (feat. Kim Petras)“ von Kim Petras, Sam Smith

Platz 10: „Under The Influence“ von Chris Brown

Die meist gestreamten Podcasts in Baden-Württemberg

Bunt gemischt waren auch die Podcast-Lieblinge im Südwesten: Vom unterhaltsamen Comedy-Podcasts wie „Gemischtes Hack“ über True-Crime bis zu Nachrichten war alles dabei:

Platz 1: „Gemischtes Hack“

Platz 2: „Fest & Flauschig“

Platz 3: „Hobbylos“

Platz 4: „Mordlust“

Platz 5: „Verbrechen“

Platz 6: „Dick & Doof“

Platz 7: „Die Nachrichten - Deutschlandfunk“

Platz 8: „Tagesschau in 100 Sekunden“

Platz 9: „Wissen Weekly“

Platz 10: „Baywatch Berlin“

