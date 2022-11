Herzlichen Glückwunsch, gerade stehen drei Songs an denen du mitgearbeitet hast in den Top-10 der Billboard-Charts! Was war das erste, das du gemacht hast, als du von dem Erfolg erfahren hast?

Dom Rivinius: Ich habe direkt 10 Minuten nach Release “Midnights” auf Spotify laufen lassen, um mich davon zu überzeugen, ob das alles wirklich so passiert ist (lacht).

...