Mannheimer Band Horsefly Rocket geht wuchtig rockend durch die Decke

"Break The Ceiling", das neue Album von Kevin Holloway, Michael Fassl und Co., erscheint am 24. Februar. Die zehn Songs bedienen hochklassig ein breites Spektrum zwischen Classic und Southern Rock Soundgarden oder den Arctic Monkeys