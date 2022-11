Veranstaltungstipps für die Region: Kabarettisten, Musikerinnen und der Meisterdetektiv im Musical

Kabarettist Rolf Miller bringt „gesicherte Ahnungen“ mit ins Mannheimer Capitol

Mannheim. Mannheim. Der Herr der ahnungsvollen Halbsätze hält im Mannheimer Capitol Hof: Kabarettist Rolf Miller stellt dort am Donnerstag, 1. Dezember, 20 Uhr, sein aktuelles, viertes Bühnenprogramm „Obacht Miller!“ vor. Und mögen sich die Zeiten auch noch so sehr ändern - „Miller bleibt - trocken wie eh und je, in seiner unnachahmlichen Selbstgefälligkeit“, notiert die Show-Ankündigung in tröstlicher Manier. Und „wie immer weiß Miller nicht, was er sagt, und meint es genauso, denn wenn gesicherte Ahnungen in spritzwasserdichte Tatsachen münden, wer erliegt da nicht Millers Charme.“ Karten gibt es in zwei Kategorien für 27,20 oder 31,60 Euro, die Ticket-Hotline hat die Nummer 0621/3367333. Online sind Karten zum Preis von 29,70 bzw. 34,10 Euro (Selbstausdruck) verfügbar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Infos: www.capitol-mannheim.de

Cinema Quadrat zeigt Film-Doku „Das Zelig“ in Anwesenheit von Regisseurin Tanja Cummings

Mannheim. In seiner Rubrik „Film & Regie“ zeigt das Kommunale Kino Cinema Quadrat in Mannheim am Donnerstag, 1. Dezember, 19.30 Uhr, die Dokumentation „Das Zelig“ von Regisseurin Tanja Cummings – die bei der Vorführung ebenso anwesend sein wird wie Protagonistin Brigitte Buskzpan. Cummings Werk nimmt das Publikum mit ins Münchner „Café Zelig“, in dem sich jede Woche letzte, aus ganz Europa stammende Holocaust-Überlebende treffen. „Es wird viel gelacht, gefeiert und politisch gestritten, aber auch geschwiegen und getrauert“, schildert die Filmbeschreibung. Karten können über die Kinohomepage bestellt werden. Die Tickets kosten zehn, ermäßigt sieben Euro (bei Online-Kauf plus Gebühr).

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel KulTour Das sind die besten Veranstaltungen in Mannheim und der Region Mehr erfahren Musik THW-Bigband tritt auf Mehr erfahren

Details: www.cinema-quadrat.de

Trailer „Das Zelig“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Jazzclub Ella & Louis bietet hochkarätiges Konzertprogramm

Mannheim. Vor stattlichen 45 Jahren erblickte diese Formation (die ihr Gründungsdatum auch im Namen trägt) das Licht der Musikwelt. Jetzt ist das Trio 77 – in Originalbesetzung – im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis zu Gast. Am Donnerstag, 1. Dezember, 20 Uhr, geben sich Vibraphonist Wolfgang Lackerschmid, Bassist Thomas Stabenow und Schlagzeuger Michael Kersting dort die Ehre. Dabei ist dieses Trio „nicht nur eine historische Reminiszenz, sondern präsentiert eine faszinierende Reise durch den gelebten, zeitlosen Jazz von den siebziger Jahren bis heute.“ Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro, an der Abendkasse 22 Euro.

„Aktuell leider ausverkauft. Kontaktieren Sie uns für die Warteliste“, schreibt der Club zum Konzert von Sängerin und Songwriterin Tokunbo, von 1998 bis 2013 Kopf der erfolgreichen Soul-Jazz-Formation Tok Tok Tok, die am Freitag, 2. Dezember, 20 Uhr, mit ihrer Band im Ella & Louis auftritt.

In der Reihe Young Talents Jazz Bar musiziert am Samstag, 3. Dezember, ab 20 Uhr das Juliana Saib Trio um die namensgebende Pianistin, deren Band von Henriette Thorun am Bass und Jakob Dinnebier am Schlagzeug komplettiert wird. Hierzu ist der Eintritt frei.

Ausgefallene Arrangements verschiedenster Stile von Jazz bis Pop, und das zum Teil a-cappella, präsentiert der Jazzchor Heidelberg unter Leitung von Joachim Berenbold, der sich am Montag, 5. Dezember, 20 Uhr, auf der Club-Bühne einfindet. Jazzpreis-Träger Volker Engelberth unterstützt die Sängerinnen und Sänger am Klavier. Im Gepäck hat der Chor auch Kompositionen von Ella-&-Louis-Chef und Trompeter Thomas Siffling. Tickets gibt es vorab für 20 Euro, an der Abendkasse für 22 Euro.

Programmübersicht: www.ellalouis.de

Wolfgang Lackerschmid Connection, „Ain't No Sunflower“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Heidelberger Jazzchor, „All The Things You Are“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

[Ak.T]-heater feiert mit „1932 – Grüße aus Berlin“ in Mannheim Premiere

Mannheim. „Grüße aus Berlin“ aus der Weimarer Zeit bringt das [Ak.T]-heater mit ins Mannheimer Theaterhaus G7, wo die Heidelberger Gruppe am Donnerstag und Freitag, 1. und 2. Dezember, jeweils 20 Uhr, die Premiere ihrer theatral-musikalischen Briefcollage feiert. Die Grundlage der Uraufführung (Regie: Barbara Wachendorff) bilden Briefe an die Familie in Ludwigshafen, die zwei Brüder zwischen 1930 und 1932 aus Berlin schreiben: „Arbeitslosigkeit, Armut und soziale Unruhen bestimmen den damaligen Alltag. Der Ruf nach einer radikalen Lösung wird lauter, während Berlin immer noch tanzt.“ Karten für „1932 – Grüße aus Berlin“ kosten im solidarischen Preissystem zwischen fünf und 20 Euro.

Spielplan: www.tig7.de

The Avishai Cohen Trio tritt in Alter Wollfabrik in Schwetzingen auf

Schwetzingen. Dieser Konzertabend verdient in der Tat das Prädikat „Special Event“, mit dem er vom Veranstaltungshaus angekündigt wird: Der international renommierte israelische Jazz-Bassist, Sänger und Komponist Avishai Cohen bringt sein Trio am Donnerstag, 1. Dezember, 20 Uhr, mit in die Alte Wollfabrik in Schwetzingen. Dort stellen die drei Musiker (an der Seite des Bandleaders: Pianist Guy Moskovich und Schlagzeugerin Roni Kaspi) das nach Cohens aktuellem Album benannte Programm „Shifting Sands“ vor. Dabei sollen auch einige von Cohens beliebtesten Stücke aus der Vergangenheit gespielt werden. Karten für das Konzert von The Avishai Cohen Trio kosten an der Abendkasse 65 Euro, im Ticketshop 62,95 Euro (plus Gebühr).

Show-Infos: www.alte-wollfabrik.de

Avishai Cohen Trio, „Seven Seas“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Konzert von Indie-Rock-Band Wanda in Alter Feuerwache Mannheim ausverkauft

Mannheim. Das kommt nicht allzu überraschend: Das Konzert der allseits so beliebten wie erfolgreichen österreichischen Indie-Rock-Band Wanda am Freitag, 2. Dezember, in der Alten Feuerwache in Mannheim ist bereits ausverkauft.

Popakademiker David Julian Kirchner stellt „IG Pop“-Album in Mannheim vor

Mannheim. Zum Abschluss seiner „IG Pop“-Tour macht der Indie-Musiker und Popakademiker David Julian Kirchner zusammen mit seiner Band am Freitag, 2. Dezember, 20 Uhr, im Soziokulturellen Zentrum Kulturbrücken im Mannheimer Jungbusch Halt. Kirchner, seines Zeichens Wahl-Mannheimer, stellt dort bei einem Heimspiel-Konzert sein neues, glänzend geratenes zweites Album „IG Pop“ vor. Karten kosten zwölf Euro.

Konzertkarten: www.eventbrite.com

David J. Kirchner feat. Ozan Ata Canani, „Papierkramland“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

The Firebrigade swingt in Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus

Mannheim. Zu einer Zeitreise ins winterliche Las Vegas der 50er und 60er Jahre, als Frank Sinatra, Dean Martin oder Bobby Darin auf den Bühnen mondäner Hotels legendäre Konzerte spielten, lädt die Band The Firebrigade am Freitag und Samstag, 2. und 3. Dezember, jeweils 20 Uhr, in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus ein. „A Swinging Christmas Extravaganza“ heißt das Programm, das die Instrumentalisten zusammen mit Sänger (und Bandmitgründer) Marcus Int-Veld sowie Gastsängerin Caroline Simpson präsentieren. Dabei werden Klassiker wie „Let It snow!“, „Winter Wonderland“ oder „White Christmas“ zum Swingen gebracht. Karten kosten beim Theater (Tel. 0621/22488, E-Mail: info@klapsmuehl.eu) 22 Euro, im Webshop 27,80 Euro (Selbstausdruck).

Mehr dazu: www.klapsmuehl.eu

Maha Pudma spielen Progressive Synthpop im Karlstorbahnhof

Heidelberg. Eine moderne Mischung aus orientalischen Melodien, Pop, Rock und Minimal Musik – oder kurz: Progressive Synthpop – verspricht die fabelhafte Mannheimer Band Maha Pudma, die am Freitag, 2. Dezember, 20 Uhr, im Heidelberger Karlstorbahnhof ihr Debütalbum „Loving Aquarius“ vorstellt. Die vier Köpfe hinter der Formation sind die Violinistin und Sängerin Güldeste Mamaç, Perkussionistin Kasia Kadłubowska, Schlagzeuger Dominik Fürstberger und Bassist Tobias Schmitt. An der Abendkasse kostet der Eintritt zu dem Konzert im TiK (Theater im Karlstorbahnhof) 13 Euro, online gibt es Karten für zwölf Euro (plus Gebühr).

Zur Show: www.karlstorbahnhof.de

Maha Pudma, „Şüpheli Adam“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Dota Kehr und Stefan Ebert bei Dota Ulrich Zehfuß im „Sago Song Salon“

Schwetzingen. Der „Sago Song Salon“ ist ein Show-Format, bei dem sich alles um Lieder, Songs und Chansons dreht. Dabei gibt immer zwei bis drei Gäste, die gemeinsam mit einem festen Gastgeber im musikalischen Wechsel den Abend bestreiten - und jener ist im Südwesten des Republik der Speyerer Liedermacher Ulrich Zehfuß, der am Freitag, 2. Dezember, 20 Uhr, die ebenso famose Sängerin und Songschreiberin Dota Kehr (einst: Kleingeldprinzessin, oft auch nur: Dota) und ihren Mannheimer Zunft-Kollegen Stefan Ebert begrüßen kann. Karten kosten an der Abendkasse 25 Euro, im Webshop 23 Euro (plus Gebühr).

Konzertlink: nwww.alte-wollfabrik.de

Dota, „Als ob“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

A-capella-Band Naturally 7 singt im Musiktheater Rex

Bensheim. Knapp 20 Jahre ist es her, als die US-amerikanische A-capella-Band Naturally 7 zusammen mit Sängerin Sarah Connor den Song „Music Is the Key“ produzierte – der damals zu einem Nummer-eins-Charterfolg wurde. Jetzt sind die New Yorker wieder im Lande: Auf ihrer Weihnachttour „Christmas – It’s A Love Story“ statten sie dem Bensheimer Musiktheater Rex am Freitag, 2. Dezember, 20.30 Uhr, einen Konzertbesuch ab. Dabei präsentiert das Septett Songs aus seinem Album „A Christmas Xperience“, auf dem die Stimmakrobaten Weihnachtsklassiker und winterliche Stücke in neuem Gewand interpretieren. An der Abendkasse kostet der Einlass 45 Euro, im Webshop 39,50 Euro (plus Gebühr).

Tickets: www.rex-ticketshop.de

Naturally 7, „Another You“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Kurpfälzisches Kammerorchester gibt Konzert im Mannheimer Schloss

Mannheim. Zum 3. Mannheimer Schlosskonzert des Kurpfälzischen Kammerorchesters (KKO) öffnen sich die Türflügel des Rittersaals im Barockschloss am Freitag, 2. Dezember, 19 Uhr, sowie ein weiteres Mal am Samstag, 3. Dezember, 18 Uhr. Gespielt werden Werke von Johann Christian Bach (Sinfonietta A-Dur, Cembalokonzert d-moll BWV, Brandenburgisches Konzert Nr. 3 G-Dur BWV 1048), Carl Friedrich Abel (Cembalokonzert G-Dur op. 11, Nr. 5) und Hubert Parry („An English Suite“ für Streichorchester). Chefdirigent Paul Meyer leitet das Konzert, Solistin am Cembalo ist Sabine Bauer. Jeweils 45 Minuten vor Vorstellungsbeginn gibt es an beiden Tagen eine Konzerteinführung. Karten sind im Ticketshop in zwei Kategorien zu 35 oder 50 Euro (plus Gebühr) erhältlich.

Alle Infos: www.kko.de

Barockoper „Ulysses“ feiert bei „Winter in Schwetzingen“ Premiere

Schwetzingen. Reinhard Keisers nur als Fragment überlieferte Barockoper „Ulysses“ wurde von Dirigent, Pianist und Cembalist Clemens Flick vervollständigt - und erfährt nun nach 300 Jahren im Rahmen der Musikfestivals „Winter in Schwetzingen seine erste szenische Wiederaufführung: Am Samstag, 3. Dezember, 19.30 Uhr, feiert die von Nicola Raab inszenierte Produktion des Theaters und Orchesters Heidelberg im Rokokotheater des Schwetzinger Schlosses seine Premiere. An der Seite der Gesangssolistinnen und -solisten spielt das Philharmonische Orchester Heidelberg, die musikalische Leitung hat Clemens Flick. Die Premiere ist bereits ausverkauft (Restkarten eventuell an der Abendkasse erhältlich). Die nächste Aufführung findet am Dienstag, 6. Dezember, 19.30 Uhr, statt - hier gibt es Tickets zum Preis von zehn Euro (Hörplätze) bis 45 Euro, ermäßigt von fünf bis 22,50 Euro. Die Theaterkasse ist unter Tel. 06221/5820000 oder tickets@theater.heidelberg.de zu erreichen.

Zum Stück: www.theaterheidelberg.de

Theaterakademie Mannheim führt Kinderstück „Alice im Wunderland“ auf

Mannheim. Das Kindertheaterstück „Alice im Wunderland“ nach Lewis Carols Literaturklassiker führen Studierende der Theaterakademie Mannheim ab Samstag, 3. Dezember, im angrenzenden Theater Felina-Areal auf. Alice flieht in dieser Fassung in Wunderland, um dem ganzen Weihnachtsstress zu entkommen - und trifft dort all die vertrauten sympathisch-wunderlichen Figuren. Regie führt Akademieleiterin Silvana Kraka. Die Premiere findet am 3. Dezember um 17 Uhr statt, die nächste Vorstellung folgt am Sonntag, 4. Dezember, gleichfalls um 17 Uhr. Karten für dieses Weihnachtsmärchen der Theaterakademie kosten 8,50 Euro, für Kinder 5,50 Euro. Sie können über die Theater-Felina-Homepage oder unter Tel. 0621/3364886 (Anrufbeantworter) bestellt werden.

Theater-Homepage: www.theater-felina.de

Lilo Wanders spricht im Capitol über „die schönste Sache der Welt“

Mannheim. „Sex ist immer noch ihr Hobby“, vermeldet der Titel zum aktuellen Soloprogramm von Lilo Wanders. Auch bald 20 Jahre nach der Ende ihrer ikonischen TV-Sendung „Wa(h)re Liebe“ hat Wanders (das Bühnen-Ich von Schauspieler Ernst-Johann „Ernie“ Reinhardt) mithin „weitere verblüffende Erkenntnisse und humorvolle Einsichten über die schönste Sache der Welt.“ Und diese teilt sie am Samstag, 3. Dezember, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol mit dem Publikum. Karten gibt es für 29,50 oder 35 Euro (Tel. 0621/33673331), online kosten sie 32 oder 37,50 Euro (zum Selbstausdrucken).

Capitol-Seite: www.capitol-mannheim.de

Punkband Toxpack rockt im Weinheimer Café Central

Weinheim. In der Streetpunk- und Oi!-Szene hat 2001 gegründete Berliner Punkrockband Toxpack ihren Ursprung. Jubiläums-stark aufgeladen mit „Zwanzig.Tausend Volt“ - so heißt das aktuelle, bis auf Chart-Platz fünf vorgerückte Album der Gruppe um Sänger Daniel „Schulle“ Schulz – startet das Quintett am Samstag, 3. Dezember, im Weinheimer Café Central durch. Aufgewärmt wird der Saal ab 20 Uhr von der Punkband Plizzken. An der Abendkasse kostet der Eintritt 30 Euro, im Online-Vorverkauf 27,50 Euro.

Karten: www.loveyourartist.com

Toxpack, „Uhrwerk“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Schatzkistl präsentiert Salonmusik und Singvergnügen

Mannheim. Beschwingte Musik am Nachmittag beschert das Café-Concert-Format der Gruppe Salonissimo den Besucherinnen und Besuchern des Mannheimer Schatzkistl am Samstag, 3. Dezember, 14.30 Uhr. Mit Potpourris, Operettenhits, Film- und Tanzmusik oder Chansons lässt das siebenköpfige Ensemble um Leiter Frank Ringleb vergangene Zeiten akustisch aufleben.

Der Musik und dem Glamour der „Roaring Twenties“ widmet sich am Abend desselben Tages, 20 Uhr, das Projekt Fräulein Susis Singvergnügen!, hinter dem sich die Weinheimer Sängerin Susan Horn verbirgt, am Piano begleitet von Michael Quast. Karten für die beiden vorgenannten Veranstaltungen kosten jeweils 22,50 Euro im Ticketshop (Selbstausdruck).

Ihr Programm „Barrierefrei“ präsentiert die Chansonniere und Komödiantin Irmgard Knef (alias Musikkabarettist Ulrich Michael Heissig) am Sonntag, 17 Uhr, im Schatzkistl. „Sie erzählt und singt von ihrem Alltag im Seniorensitz“ und ist dabei: „Ganz Knef, ganz Diva, ganz herzliche und intelligent urkomische Uroma.“ Karten kosten 23,60 Euro im Webshop (zum Selbstausdrucken).

Alle Infos: www.schatzkistl.de

„Oldschool Heavy-Metal“ mit Wizard und Wallop im 7er Club

Mannheim. Zu einer Klangexkursion in die bundesrepublikanische Metal-Geschichte lädt der Mannheimer 7er Club am Samstag, 3. Dezember ein. Das Doppel-Konzert von Wizard und Wallop bietet dort ab 20 Uhr ein „Oldschool Heavy-Metal Power Package“. Kleiner Blick zurück: 1989 wurden Wizard im Westmünsterland gegründet, zwei Jahre später kam der Erstling „Legion of Doom“ heraus. Die Entstehung von Wallop datiert sogar noch ein paar Jahre weiter in die Vergangenheit - 1983 wurde die Band in Offenbach am Main ins Leben gerufen, zwei Jahre darauf gab's ihr Debütalbum auf die Ohren. Tickets kosten im Webshop 15,50 Euro (plus Gebühr).

Konzertdetails: www.7er-club.de

Neil-Diamond-Tribute-Show gastiert im Mannheimer Rosengarten

Mannheim. Dem großen US-amerikanischen Musiker Neil Diamond erweist die Show „A Beautiful Noise“ mit Fisher Stevens die Referenz, die am Sonntag, 4. Dezember, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten gastiert. Der Schauspieler, Regisseur, Produzent und Autor Stevens übernimmt die Hauptrolle in der Produktion, in der er von Tänzerinnen und einer Band samt Streicher- und Bläserensemble begleitet wird. Die Show bietet die Möglichkeit, die populärsten Kompositionen des an Parkinson erkrankten Sängers Diamond, der Anfang 2018 das Ende seiner Konzertkarriere verkündete, live zu erleben. „Visuelle und erzählerische Elemente legen facettenreich und unterhaltsam die Karriere Diamonds offen und runden das Geschehen gekonnt ab“, teilt die Programmvorschau mit. Karten für „A Beautiful Noise - Celebrating the Music of Neil Diamond“ kosten bei eventim.de zwischen 66,55 und 81,35 Euro (plus Versand).

Kartenlink: www.eventim.de

Sängerin Fola Dada gestaltet letzte Enjoy-Jazz-Zugabe im Schwetzinger Schloss

Schwetzingen. Noch ein letztes Mal heißt das Festival Enjoy Jazz sein Publikum zu einer Zugabe-Veranstaltung willkommen: Am Sonntag, 4. Dezember, 20 Uhr, tritt die großartige Sängerin Fola Dada im Rokokotheater im Schwetzinger Schloss auf. Mit dabei hat sie die Liedersammlung „Essence“: „Alles, was Fola ausmacht, schätzt und berührt ist hier vereint“, schreibt Enjoy Jazz. Hochkarätig begleitet wird dabei von Ulf Kleiner am Rhodes-Piano, Tommy Baldu am Schlagzeug, Joscha Glass am Bass und Joo Kraus an Trompete, Gesang und Sounds. Karten kosten zwischen 13,10 und 40,60 Euro, an der Abendkasse gibt es sie ab 17 Euro.

Zur Veranstaltung: www.enjoyjazz.de

Fola Dada & Band, „Willin' And Able“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Haug- und Morgenstern-Stück „All right. Good night.“ bei Ludwigshafener Festspielen

Ludwigshafen. „Ein Stück über Verschwinden und Verlust“ kann das Publikum bei „All right. Good night.“ verfolgen, einer Performance von Helgard Haug (Rimini Protokoll) mit Musik der Komponistin und Sängerin Barbara Morgenstern, die am Dienstag und Mittwoch, 6. und 7. Dezember, jeweils 19.30 Uhr, bei den Ludwigshafener Festspielen zu Gast ist. Die Produktion von Rimini Apparat blickt einerseits auf Geschehnisse um die Boeing MH370, die 2014 spurlos von den Flugradaren verschwand. „Nicht weniger rätselhaft ist das sukzessive Verschwinden des menschlichen Verstands im Zustand der Demenz“ - Helgard Haug erlebte diesen Prozess bei ihrem Vater, kurz nach dem Drama um MH370, teilt die Stückankündigung mit. Hier setzt sie beides in Beziehung „und schafft damit ein berückend schönes und trauriges Theaterereignis von großer imaginärer Kraft.“ Tickets für das Gastspiel im Theater im Pfalzbau kosten zum Einheitspreis 31 Euro, ermäßigt 23 Euro.

Pfalzbau-Theater: www.theater-im-pfalzbau.de

„Sherlock Holmes“-Musical erklingt im Mannheimer Rosengarten

Mannheim. Auf musikalische Spurensuche können sich die Besucherinnen und Besucher von „Sherlock Holmes – Next Generation – Das Musical“ begeben, das am Dienstag, 6. Dezember, 20 Uhr, im Mozartsaal des Mannheimer Rosengarten aufgeführt wird. Im London des Jahres 1910 erhalten die in die Jahre gekommenen Sherlock Holmes und Dr. Watson darin Unterstützung von einer neuen Generation junger Ermittler - mit ganz eigenen Methoden. Das Musical wurde von Rudi Reschke, Jo Quirin und Theodor Reichardt Arthur entwickelt, Musik und Songs stammen von Christian Heckelsmülle. Tickets kosten bei eventim.de zwischen 42,95 und 60,95 Euro (gegebenenfalls plus Versand).

Programminfos: www.mcon-mannheim.de

Düster-Rockband ASP spielt akustisches Set im Rosengarten

Mannheim. Draußen wird es immer finsterer und kälter, da kommt die Musik der Düster-Rock-Band ASP gerade recht, die am Nikolaus-Dienstag, 6. Dezember, um 20 Uhr Einzug in den Musensaal des Mannheimer Rosengarten hält. Im Zuge ihrer „Dunkelromantische Herbstnächte 2022 - Kreatour“ geben die Musiker um Sänger Alexander „Asp“ Frank Spreng hier ein „Unplugged“-Konzert, bei dem alte und jüngere Stücke in neuen Arrangements auf die Bühne gebracht werden. Karten waren bei eventim.de zuletzt noch in den Kategorien von 39,95 bis 54,25 Euro verfügbar (gegebenenfalls plus Versand).

Im Rosengarten-Kalender: www.mcon-mannheim.de

ASP, „Tintakel“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Kabarettist Markus Weber gibt Mundart-Sprachkurs im Capitol

Mannheim. „Eine kabarettistische Sprachkunde für Eingeborene und Roigeplaggde“ präsentiert der Weinheimer Kabarettist Markus Weber am Dienstag, 6. Dezember, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol. „Glaawe ses?“ hat er sein neues Mundartprogramm genannt, das dem Publikum einen „Sprachkurs in unsrer Sproch und zwar in allen Kompetenzstufen des Spracherwerbs“ bietet. Karten gibt es zu 21 oder 24 Euro, die Tickethotline hat die Rufnummer 0621/3367333. Im Webshop kosten Tickets 22 oder 25 Euro (Selbstausdruck).

Veranstaltungs-Link: www.capitol-mannheim.de

Uni-Bigband stimmt in Mannheimer Klapsmühl' auf Weihnachten ein

Mannheim. Dienstag ist gemeinhin Musiktag in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus. Das gilt auch wieder für den 6. Dezember, der nebenbei bekanntlich Nikolaustag ist - und an diesem gibt die Uni-Bigband Mannheim im Rahmen der „Big Band Chamber Concerts“-Reihe ihr Semesterkonzert, bei dem sie swingend auf die Weihnachtszeit einstimmt. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt zehn Euro, Karten können telefonisch unter 0621/22488 oder per E-Mail an info@klapsmuehl.eu bestellt werden. Online gibt es Tickets für 18,60 bzw. 13,10 Euro (zum Selbstausdrucken).

Zu den Tickets: www.klapsmuehl.eu

Mannheimer Philharmoniker gehen mit Michael Volle und Olga Zado auf „Winterreise“

Mannheim. Beim „2. FinestClassics Konzert“ laden die Mannheimer Philharmoniker am Mittwoch, 7. Dezember, um 20 Uhr im Musensaal des Heimat-städtischen Rosengarten zur „Winterreise“ ein: Der renommierte Bariton Michael Volle setzt hierbei Franz Schuberts Liedzyklus stimmlich in Töne, die künstlerische Leiterin von „FinestClassics“, Olga Zado, spielt das Klavier. (Rest-)Karten für das Konzert mit den zwei preisgekrönten Musikschaffenden kosten zwischen 34 und 85 Euro, ermäßigt zwischen 30 und 73 Euro („Print at home“).

Karten: www.mannheimer-philharmoniker.eventim-inhouse.de

Schlager-Show mit Mary Roos und Wolfgang Trepper im Capitol ausverkauft

Mannheim. Wer jetzt noch keine Karten hat, bekommt wohl auch keine mehr: Die Schlager-Show „Mehr Nutten, mehr Koks - Scheiss auf die Erdbeeren“ mit Sängerin Mary Roos und Kabarettist Wolfgang Trepper am Mittwoch, 7. Dezember, im Mannheimer Capitol ist bereits ausverkauft.