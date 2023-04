Unsere Kulturtipps der Woche für Mannheim und die Region

Metropolregion. INHALT

Donnerstag

Milow, BASF-Feierabendhaus

"Risse in den Wörtern", Theaterhaus G7

"Requiem für eine verlorene Stadt", Pfalzbau

Romare, Alte Feuerwache

Albie Donnelly, Ella & Louis

"Jesus Christ Superstar", Capitol

Heidelberger Frühling

Freitag

"Iwwa die Brick", Schatzkistl

"Schnurz", Klapsmühl'

"Fake Love Impro", Improtheater Mannheim

Samstag

Young Talents Jazz Bar mit Philip Weyand, Ella & Louis

"Crazy Train", Musiktheater Rex

Salonissimo, Kunsthalle

Rank-O/Cyanide Pills, Alter

Autumn Tree, Kombinat

Sonntag

Ingas Musiksalon, Karlstorbahnhof

"My fucked up Relationship", Improtheater

Montag

Orgelkonzert zu Ostern, Heiliggeistkirche

Dienstag

Dirt Royal, Alter

Marian Kleebaum, Kazzwoo

Mittwoch

Orinina Syrian Orchestra

Giant Sand, Karlstorbahnhof

Unearth, Café Central

Big Daddy Wilson, Musiktheater Rex

Andersen/Vetter/Treutner, Kazzwoo



DONNERSTAG

Belgischer Erfolgssänger Milow spielt in BASF-Feierabendhaus

Ludwigshafen. Seine 2008 veröffentlichte Akustik-Coverversion von 50 Cents „Ayo Technology“ dürfte noch immer Milows Erkennungs-Hit schlechthin sein. Aber der belgische Singer-Songwriter ist auch jenseits davon künstlerisch keineswegs untätig geblieben - 2019 nahm er etwa an der sechsten TV-Staffel von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ teil, vergangenes Jahr veröffentlichte er mit „Nice To Meet You“ sein mittlerweile siebtes Studioalbum. Am Donnerstag, 6. April, 20 Uhr, ist der Musiker im BASF-Feierabendhaus zu Gast, wo er dem Publikum Songs aus einer über 15-jährigen Karriere präsentieren wird. Im Vorprogramm ist Popsängerin und Songschreiberin Sophia zu erleben. Karten kosten zwischen 40 und 50 Euro (E-Ticket). Infos:

www.basf.com

Milow, „Ayo Technology“:

Schauspiel-Solo „Risse in den Wörtern“ feiert an Mannheimer Theaterhaus G7 Premiere

Mannheim. „Was wird im Krieg aus der Verantwortung der Einzelnen? Welchen Wert haben moralische Begründungen von Kampfeinsätzen, von denen klar ist, dass sie ein schmutziges Geschäft sind?“ Fragen wie diese stellt Dramatikerin Rike Reiniger ihrem Stück „Risse in den Wörtern“, das an den Antigone-Mythos und Edlef Köppens Weltkriegsroman „Heeresbericht“ anknüpft und am Donnerstag, 6. April, 20 Uhr, im Mannheimer Theaterhaus G7 Premiere feiert. Theater-Co-Leiter Pascal Wieandt und der Video- und Soundkünstler Philippe Mainz inszenieren das Schauspiel-Solo mit Schauspieler Moritz Hahn in der Rolle des Sascha, der als Zeitsoldat nach Afghanistan geht, wo in einem Gefecht sein Freund Paule und ein junger Taliban-Kämpfer sterben. Während für den toten Soldaten im Camp die Ehrenwache gehalten wird, liegt der Taliban-Kämpfer auf Anordnung des afghanischen Dorfvorstehers auf dem Marktplatz, um zu verrotten. Sascha stiehlt sich aus dem Lager, um den Toten zu begraben. Karten für das Drama kosten im solidarischen Preissystem zwischen fünf und 20 Euro.

Im Spielplan: http://tig7.de

Autorin Aslı Erdoğan liest in Ludwigshafener Pfalzbau-Theater aus Roman „Requiem für eine verlorene Stadt“

Ludwigshafen. „Eine poetische und melancholische Liebeserklärung an die Stadt Istanbul“ kann das Publikum am Donnerstag, 6. April, 19.30 Uhr, im Gläsernen Foyer des Ludwigshafener Theater im Pfalzbau hören, wenn dort die Autorin Aslı Erdoğan aus ihrem Roman „Requiem für eine verlorene Stadt“ liest. Erdoğan, geboren 1967 in Istanbul, ist eine der bekanntesten Schriftstellerinnen und Kolumnistinnen der Türkei, teilt das Theater mit, „und weltweit Symbolfigur für den Widerstand gegen die Willkürherrschaft in ihrer Heimat.“ Im August 2016 wurde sie nach dem dortigen gescheiterten Militärputsch zusammen mit 22 anderen Journalisten verhaftet und monatelang im Gefängnis festgehalten. Erdoğan lebt im Exil in Deutschland. Die Veranstaltung in deutscher und türkischer Sprache wird von Dichter Hasan Özdemir moderiert. Karten kosten zum Einheitspreis 15 Euro, ermäßigt zehn Euro. Die Lesung hatte ursprünglich am 17. März stattfinden sollen, war aber wegen Erkrankung der Autorin verschobenen verschoben worden. Kartenbestellungen sind unter pfalzbau.theaterkasse@ludwigshafen.de oder unter Tel. 0621/5042558 möglich.

Details: www.theater-im-pfalzbau.de

Britischer Musiker Romare kreiert Sample-Soundwelten live in Alter Feuerwache Mannheim

Mannheim. Romare lautet das Alias des britischen Musikers und Produzenten Archie Fairhurst, unter dem er am Donnerstag, 6. April, 20 Uhr, auch in der Alten Feuerwache Mannheim auftritt. Der Name ist eine Hommage an den US-amerikanischen Collagen-Künstler, Karikaturisten und Maler Romare Bearden - woraus sich zugleich ein Hinweis auf Fairhursts Arbeitsweise ableiten lässt: „Fairhurst arbeitet mit Samples aus verschiedenen Musikstilen und Epochen und kreiert so eine einzigartige und faszinierende Soundwelt“, schreibt die Alte Feuerwache. Das Vorprogramm gestaltet der seinerseits Genre-interdisziplinär arbeitende Mannheimer Trompeter und Sound-Künstler Julian Maier-Hauff. Tickets gibt es an der Abendkasse für 25 Euro, im Webshop für 23 Euro (plus Gebühr).

Konzertlink: https://altefeuerwache.com

Romare, „Priestess“:

Konzert von Albie Donnelly in Mannheimer Jazzclub Ella & Louis ausverkauft

Mannheim. Das Konzert mit dem britischen Saxofonisten, Bandleader und Sänger Albie Donnelly („Mr. Supercharge on Stage“) und seiner Band am Donnerstag, 6. April, 20 Uhr, im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis ist aktuell ausverkauft. „Kontaktieren Sie uns für die Warteliste“, teilt der Club auf seiner Website mit. Mehr: www.ellalouis.de

Mannheimer Capitol bringt Musicalkonzert „Jesus Christ Superstar“ erneut auf die Bühne

Mannheim. Die Musicalkonzert-Eigenproduktion „Jesus Christ Superstar“ kehrt ins Mannheimer Capitol zurück. Unter der musikalischen Leitung von Marcos Padotzke und der dramaturgischen Begleitung von Georg Veit treten Sänger Henrik Wager (als Jesus) und Sängerin Zodwa Selele (als Maria Magdalena) zusammen mit Sascha Krebs (Judas) und mit vielen anderen (Chor-)Vokalisten sowie der Live-Band am Donnerstag, 6. April, 20 Uhr, sowie am Freitag, 7. April, 19 Uhr, auf die Bühne des Konzert- und Veranstaltungshauses. Karten kosten an der Capitol-Kasse (E-Mail: karten@capitol-mannheim.de) zwischen 42 und 51 Euro, ermäßigt zwischen 34 und 44 Euro. Im Online-Vorverkauf waren Tickets zuletzt in den Kategorien für 43,50 oder 50,50 Euro (bzw. 36,50 und 43,50 Euro) erhältlich.

Show-Überblick: www.capitol-mannheim.de

Musikfestival Heidelberger Frühling sorgt für facettenreiche Klangvielfalt

Heidelberg. Auch rund um die Ostertage herum beschert das Musikfestival Heidelberger Frühling seinem Publikum eine facettenreiche Klangvielfalt. So interpretiert das junge Violinen-Duo Veronika Eberle und Nils Mönkemeyer bei seinem Konzert am Donnerstag, 6. April, 17 Uhr, in der Aula der Alten Universität ebenso Werke von Johann Sebastian Bach und Béla Bartók wie es Kompositionen von Hildegard von Bingen oder John Cage zu Gehör bringt. Karten kosten zwischen 19 und 52 Euro, hierfür sind - wie bei den anderen Festivalkonzerten auch – verschiedene Ermäßigungen erhältlich.

Am selben Abend, 19.30 Uhr, musizieren Sopranistin Katrien Baerts und das Kammermusikensemble Het Collectief unter dem Dirigat von Gregor A. Mayrhofer unter dem programmatischen Titel „Wien – Labor der Moderne“ in der Aula der Neuen Universität. Auf dem Programm stehen Stücke von Busoni, Berg, Schönberg, Zemlinsky und Webern (Karten: 19 bis 52 Euro).

In der „SPRINGboard“-Sektion - die außergewöhnliche junge Künstlerpersönlichkeiten präsentiert - tritt Muriel Razavi (Viola und Konzeption) um 20.30 Uhr im Dezernat 16 auf. Ihre Solo-Performance zur Musik der iranischen Komponistinnen Aida Shirazi, Bahar Royaee, Niloufar Nourbakhsh und Farzia Fallah „erzählt vom Lebensweg einer Frau, die sich politischen und gesellschaftlichen Restriktionen widersetzt und anderen Frauen durch ihre neu gewonnene Freiheit Hoffnung und Mut macht.“ Der Eintritt kostet 25 Euro.

Weiter im Festivalprogramm geht es am Dienstag, 11. April, an dem Bariton Benjamin Appl und Akkordeonist Martynas Levickis ab 19.30 Uhr in der Aula der Neuen Universität durch die Schmelztiegel Wien, Paris und Berlin bis nach New York reisen und dabei eine musikalische Wegstrecke von Gustav und Alma Mahler bis zu Cole Porter und Leonard Bernstein zurücklegen. Karten gab es zuletzt noch in der Preisspanne von 32 bis 52 Euro.

Den Visionären Franz Liszt, Franz Schubert und Johannes Brahms widmen Cellistin Emmanuelle Bertrand und Pianist Pascal Amoyel ihr Konzert am Mittwoch, 12. April, 17 Uhr, in der Aula der Alten Universität (Tickets: 19 bis 52 Euro). Im Festivalformat „FEIERabend“ spielt das Quartett Borsch4Breakfast wenig später, um 18.30 Uhr, beim Unternehmen Heidelberg Materials: „Ihre Kompositionen und Arrangements mit Einflüssen aus Balkan-Musik und Jazz verbinden sich zu einer würzigen Kreation getreu ihres Namens“, notiert der Heidelberger Frühling. 25 Euro kosten die Karten dafür.

Johann Sebastian Bachs epochales Werk „Das Wohltemperierte Klavier“ interpretiert der junge Pianist und Klavierprofessor Fabian Müller zum Abschluss des Mittwochprogramms um 19.30 Uhr in der Aula der Neuen Universität. Dazu waren zuletzt noch Karten in den Platzkategorien von 32 bis 52 Euro verfügbar.

Die Tickets für das Festival sind im Webshop, unter Tel. 06221/5840044 oder vor Ort an den bekannten Vorverkaufskassen erhältlich. Die telefonisch bestellten Karten werden kostenlos per E-Mail zum Selbstausdrucken, als Ticket aufs Smartphone oder für eine Pauschale von drei Euro pro Auftrag per Post versendet. Die Abendkasse öffnet in der Regel eine Stunde vor Konzertbeginn.

Komplette Übersicht: www.heidelberger-fruehling.de

FREITAG

Mannheimer Schatzkistl präsentiert Joy-Fleming-Hommage „Iwwa die Brick“

Mannheim. Die Revue mit dem prägnanten Titel „Iwwa die Brick“, die der 2017 verstorbene Mannheimer Sängerin und Ikone Joy Fleming die Ehre erweist, ist am Freitag, 7. April, 20 Uhr, wieder im Mannheimer Schatzkistl zu sehen. Mit dabei sind Pianist Claude Schmidt, Sängerin und Schauspielerin Susan Horn, Joy Flemings Tochter Heidi Kattermann sowie der Schauspieler und Moderator Henry Dahlke. Regie führt Joerg Mohr. Karten (zum Selbstausdrucken) kosten im Webshop 24,50 Euro.

Im Spielplan: www.schatzkistl.de

Kabarett Dusche führt Jubiläumsprogramm „Schnurz“ in Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus auf

Mannheim. Sein Jubiläumsprogramm „Schnurz“ präsentiert das stolze 50 Jahre alt gewordene Kabarett Dusche wieder am Freitag und Samstag, 7. und 8. April, jeweils 20 Uhr, in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus. Dabei zeigen Josefin Lössl, Wolfgang Schmitter und Hans Georg Sütsch in der Regie von Jürg Hummel, wie frisch und zeitgemäß Kabarett auch heute noch sein kann. Der Eintritt kostet am Freitag 22 Euro, ermäßigt 17 Euro, am Samstag einheitlich 22 Euro. Karten gibt es unter Tel. 0621/22488 oder per E-Mail info@klapsmuehl.eu. Bei eventim.de sind Karten für 27,89 (bzw. ermäßigt 20,80 Euro für die Freitagsshow) erhältlich.

Klapsmühl'-Programm: www.klapsmuehl.eu

Neues Improtheater Mannheim zeigt „Fake Love Impro“-Show

Mannheim. Ein Team aus verschiedenen Improvisationstheater-begeisterten Menschen aus der Rhein-Neckar Region steht hinter dem neuen Improtheater Mannheim im Stadtteil Neckarstadt, das dort am Freitag, 7. April, 20 Uhr, seine „Fake Love Impro“ auf die Bühne bringt. Tabea Herion und Jens Wienand sind dabei als „hottest not couple couple“ zu erleben: „Lustig, ehrlich, manchmal absurd aber immer: echt“, wie die Programmvorschau verrät. Karten kosten zwölf Euro im Webshop des Theaters.

Theater-Homepage: www.improtheater-mannheim.de

SAMSTAG

Mannheimer Pianist Philip Weyand spielt bei Young Talents Jazz Bar in Musikclub Ella & Louis

Mannheim. Der vielseitig talentierte Mannheimer Pianist und Komponist Philip Weyand spielt am Samstag, 8. April, ab 20 Uhr in der Reihe Young Talents Jazz Bar des Mannheimer Musikclubs Ella & Louis. Ansonsten mit seinem Myosotis-Quartett unterwegs, musiziert er an diesem Abend als Solist. Der Eintritt ist frei, Reservierung werden nicht vorgenommen. Mehr: www.ellalouis.de

Rock-Band-Werkschau Crazy Train feiert verschiedene Stile und Epochen in Bensheimer Musiktheater Rex

Bensheim. "Crazy Train“ hieß die erste Solo-Single von Ozzy Osbourne, mit der er sich nach dem Ende seine Black-Sabbath-Zeit wieder zurück ins Rampenlicht sang. Unter demselben Namen firmiert auch eine konzertante Rock-Werkschau, die am Samstag, 8. April, 20.30 Uhr, im Bensheimer Musiktheater Rex ausgerichtet wird: „An diesem Abend feiern wir verschiedene Epochen und Stilrichtungen der Rockmusik“, so das Rex. „Es gibt Classic Rock (Missy & the Maniac), Punkrock (Opium fürs Volk), Heavy Metal (Moonchild) und abschließend ein „Best of“ Feuerwerk (Sidekick). Es ist kein großes Geheimnis, dass ein Gitarrist, der in all diesen Bands spielt, dies als Werkschau und seine offene Geburtstagsfeier konzipiert hat.“ Wir vermuten mal: Gemeint könnte damit der Saitenkünstler Markus Schumacher sein. Tickets gibt’s nur im Vorverkauf, via Rex-Homepage kosten sie 20 Euro (Abholung an der Abendkasse). Die Erlöse des Abends werden an ein Kinderhospiz gespendet, teilt das Rex auf seiner Facebook-Seite mit. Karten: www.rex-ticketshop.de

Nationaltheater lädt zu Salonissimo-Konzert in Mannheimer Kunsthalle ein

Mannheim. Zu beschwingter (Jubiläums-)Musik am Nachmittag lädt das Ensemble Salonissimo anlässlich seines 350. Café Concerts am Samstag, 8. April, 14.30 Uhr, ins Auditorium der Mannheimer Kunsthalle ein. Salonissimo, bestehend aus aktiven und ehemaligen Mitgliedern des Nationaltheater-Orchesters, lässt die Musik der Kaffeehäuser und Salons lebendig werden. Dabei erklingen bekannte Melodien aus Operette, Filmmusik und Chansons sowie Potpourris. Eintrittskarten kosten 14 Euro. Das Nationaltheater-Kartentelefon hat die Nummer 0621/1680150. Konzertlink: www.nationaltheater-mannheim.de

Punkrock-Doppelkonzert auf Mannheimer Kultur- und Freizeitareal Alter

Mannheim. Doppelte Konzertfreude herrscht am Samstag, 8. April, auf dem öffentlichen Kultur- und Freizeitareal Alter am Alten Messplatz in Mannheim. Zunächst tritt dort um 19.30 Uhr die französische Punk-Rock und Synth-Pop-Band Rank-O auf, die in ihrer Musik „auf die Zukunft dieses weißen Wales namens 'Gitarrenrock' blicken“, wie sich die schöne Bandbeschreibung übersetzen lässt. Um 20.30 Uhr folgt die britische Punk-Formation Cyanide Pills: „Diese coolen Typen spielen deine Lieblings Punkrocksongs, verpackt in Kaugummi und Zuckerwatte, mit einer sehr britisch schnoddrigen 1977er Punkattitüde, tief verwurzelt im Pubrock und Glam, und treiben das Songwriting zu totaler Perfektion“, stellt die Vorankündigung in Aussicht. Der Eintritt zu den Alter-Konzerten ist in der Regel frei bzw. erfolgt auf Spendenbasis. Alter-Programmm: www.facebook.com

Rockband Autumn Tree feiert Geburtstag mit Konzert in Mannheimer Kneipe Kombinat

Mannheim. Die lokal beheimatete Post-Grunge-Formation Autumn Tree feiert nach dreijähriger Corona-Pause am Samstag, 8. April, 20 Uhr, wieder ihren Band-Geburtstag in der Mannheimer Kneipe Kombinat - mit einem Konzert, bei dem unter der Maxime „Seven Years of Autumn Tree“ alte wie auch neue Songs des Quartetts zum Besten gerockt werden. Bandinfos: www.facebook.com

SONNTAG

Heidelberger Karlstorbahnhof bringt neues Singer-Songwriter-Format Ingas Musiksalon auf die Bühne

Heidelberg. „Pointierte Poesie, hintersinnige Komik, Texte mit Tiefenschärfe und nicht zuletzt bestechende Musikalität“, bietet das neue Format Ingas Musiksalon, erläutert der Heidelberger Karlstorbahnhof, wo die gastgebende Heidelberger Songpoetin Inga Bachmann am Sonntag, 9. April, 18 Uhr, im TiK (Theater im Karlstorbahnhof) die Liedermacherin Cynthia Nickschas sowie den gleichfalls in der Schlossstadt ansässigen Singer-Songwriter Bischler mit auf die Bühne bittet. An der Abendkasse kostet der Eintritt 16 Euro, im Online-Vorverkauf 14,20 Euro (plus Gebühr). Karlstorbahnhof-Homepage: www.karlstorbahnhof.de

Interaktiver Bühnenabend über „Irrungen und Wirrungen der Liebe“ in Mannheimer Improtheater

Mannheim. Einen Abend, „um gemeinsam über die Irrungen und Wirrungen der Liebe zu schmunzeln und zu staunen“, stellt die Show „My Fucked Up Relationship“ dar, die Tabea Herion und Gabriela Köhler am Sonntag, 9. April, 19 Uhr, im Mannheimer Improtheater spielen. Die Besucherinnen und Besucher kommen dabei auch selbst zu Wort: „Ihr erzählt (natürlich nur wer möchte) und Tabea und Gabi lassen sich von euren wilden/lustigen/unerwarteten/krassen Beziehungsgeschichten inspirieren und improvisieren dazu“, ist in der Programmvorschau zu lesen. Tickets sind im Webshop für zwölf Euro erhältlich. Im Netz: www.improtheater-mannheim.de

MONTAG

Heidelberger Heiliggeistkirche öffnet zu Osterkonzert mit Organist Jens Amend die Pforten

Heidelberg. Werke von Bach, Beethoven, Boely, Mendelssohn-Bartholdy erklingen am Montag, 10. April, um 17.15 Uhr beim Orgelkonzert zu Ostern in der Heidelberger Heiliggeistkirche. Als Instrumentalist ist dabei Jens Amend zu hören. Der Eintritt kostet zwischen sieben und 14 Euro (plus Gebühr). Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. Heiliggeistkirche im Internet: https://heiliggeist-heidelberg.de

DIENSTAG

Konzert von Rockband Dirt Royal am Mannheimer Alter abgesagt

Mannheim. Abgesagt wurde das Konzert der britischen Rockband Dirt Royal, das am Dienstag, 11. April, auf der Mannheimer Kultur- und Freizeitfläche Alter stattfinden sollte.

Pianist und Sänger Marian Kleebaum stellt Songs in Mannheimer Jazzbar Kazzwoo vor

Mannheim. Der Pianist, Gitarrist und Sänger Marian Kleebaum stellt seine in Songformat gefassten experimentellen Jazz-Pop-Klassik-Klangwelten am Dienstag, 11. April, 19.30 Uhr, in der Mannheimer Jazzbar Kazzwoo vor. Es gibt nur Abendkasse, dort kostet der Eintritt elf Euro, ermäßigt 5,50 Euro und für Musik-Studierende 3,70 Euro.

Mehr: www.kazzwoo.com

MITTWOCH

Orinina Syrian Orchestra konzertiert in Mannheimer Capitol

Mannheim. Klassische und traditionelle syrische Musik verquickt das Orinina Syrian Orchestra, das am Mittwoch, 12. April, um 20.30 Uhr im Mannheimer Capitol gastiert. Die Mitglieder des 2016 gegründete Ensembles wollen zeigen, „dass es möglich ist, Vorurteile und Ausgrenzung zu bekämpfen, die der Vielfalt widersprechen, indem sie die Barrieren der Ignoranz durch Musik überwinden“, informiert die Konzertankündigung. Karten kosten 41,85 oder 52,07 Euro, ermäßigt 38,90 bzw. 46,96 Euro an der Capitol-Kasse (karten@capitol-mannheim.de). Im Webshop sind Tickets für 44,35 oder 54,57 Euro bzw. 41,40 oder 49,46 Euro (Selbstausdruck) erhältlich.

Konzertinfos: www.capitol-mannheim.de

Indie- und Americana-Band Giant Sand gastiert in Heidelberger Karlstorbahnhof

Heidelberg. Eine veritable Indie-Rock und Americana-Legende stattet dem Heidelberger Karlstorbahnhof einen Konzertbesuch ab: Der US-amerikanische Singer-Songwriter Howe Gelb und seine Band Giant Sand greifen dort am Mittwoch, 12. April, zu Instrumenten und Mikrofon. „Über drei Jahrzehnte hat er es nun schon geschafft Elemente von Rock, Country, Blues, Punk, Garage, Lo-Fi, Jazz, Gospel, Avantgarde und Flamenco zu mischen“, notiert der Karlstorbahnhof. Und ist dabei immer aufregend geblieben, möchte man hinzufügen. Das sollte man sich jedenfalls keineswegs entgehen lassen. Fürs stimmige Vorprogramm sorgt ab 20 Uhr die gleichfalls aus Tucson stammende Desert-Rock-Band Xixa. An der Abendkasse kostet der Eintritt 40 Euro, im Webshop 38,40 Euro (plus Gebühr). Tickets: www.karlstorbahnhof.de

Giant Sand, „Tumble and Tear“:

US-Metalcore-Band Unearth macht auf „Hell on Earth“-Tour im Weinheimer Café Central Station

Weinheim. Dunkle Klangwolken ziehen am Mittwoch, 12. April auf, wenn die US-amerikanischen Metalcore-Band Unearth auf ihrer „Hell on Earth“-Tour im Weinheimer Café Central Hof hält. Zuletzt habeen die Jungs aus Massachusetts das Video zum Song „Into The Abyss“ veröffentlicht – als Vorbote des neuen Studioalbums „The Wretched; The Ruinous“, das am 5. Mai erscheinen soll. Das ausladende Vorprogramm bestreiten die Gruppen Misery Index, Year of the Knife, Leach und Turbid North - um 19.30 Uhr beginnen sie damit, die Lautsprecheranlage zum Glühen zu bringen. Das Digitalticket für den Konzertabend kostet 29,70 Euro. Mehr: https://cafecentral.de

hilft einem auch durch die schwersten Zeiten – sehr genau weiß das sicherlich der 1960 geborene US-amerikanische Sänger und Songschreiber Big Daddy Wilson, der auf seiner „Hard Time Blues“-Tour am Mittwoch, 12. April, 20.30 Uhr, im Bensheimer Musiktheater Rex Station macht. „Hard Time Blues“ heißt auch sein aktuelles Album, auf dem der Musiker Blues mit Soul, R&B, Country und Gospel verbindet. An der Abendkasse beträgt der Einlass 30 Euro, im Internetshop kosten Karten 28,50 Euro (plus Gebühr). Tickets: www.rex-ticketshop.de

Big Daddy Wilson, „Hard Time Blues“:





Andersen/Vetter/Treutner-Trio verschmilzt in Mannheimer Kazzwoo Singer-Songwriter-Musik mit Jazz

Mannheim. Sänger Jonas Andersen, Pianistin Clara Vetter und Saxofonist Max Treutner verschmelzen bei ihrem Konzert in der Mannheimer Jazzbar Kazzwoo am Mittwoch, 12. April, 19.30 Uhr, das Singer-Songwriter-Genre mit Contemporary Jazz und improvisierter Musik. Tickets gibt es (nur an der Abendkasse und nur Barzahlung ist möglich) für 16 Euro, ermäßigt für acht Euro. Musik-Studierende zahlen 5,30 Euro. Kazzwoo-Kalender:

www.kazzwoo.com/veranstaltungskalender/