Unsere Kulturtipps der Woche: Endlich wieder Frühling - und selbst David Garrett spielt ganz klassisch

Metropolregion.

Donnerstag

Bridges Kammerochester, Capitol

"Free Dance Over Female Tunes II“, Theater Felina Areal

Darius Merstein & Schöne Mannheims, Capitol-Casino

Tenors Of Kalma With Jimi Tenor, Alte Feuerwache

Simone Solga, Klapsmühl'

Henrik Freischlader, Musiktheater Rex

Freitag

Start Heidelberger Frühling (Auswahl)

Vince Ebert, Capitol

"Requiem für eine verlorene Stadt", Pfalzbau

Karate Andi, Alte Feuerwache

Michael Eller, Klapsmühl'

Klara Finck, Schatzkistl

Samstag

"Vier Jahreszeiten.Frühling", NTM Franklin

"Effingers", Pfalzbau

Die Feisten, Capitol

Max Mutzke & Mikis Takeover! Ensemble, BASF Feierabendhaus

Nneka, Alte Feuerwache

Matthias Egersdörfer, Schatzkistl

Baxter, Cafe Central

Big Sorry, Karlstorbahnhof

Terry Hoax, Musiktheater Rex

HardChor, Alte Wollfabrik

Vita, dasHaus

Heidelberg Deathfest, Halle02

Sonntag

David Garrett, Rosengarten

Vox Quadrata, Christuskirche

Wolfgang Muthspiel Chamber Trio, BASF-Feierabendhaus

Montag

The Australian Pink Floyd Show, SAP Arena

"Magical SingAlong", Pfalzbau

Dienstag

Arnd Zeigler, Capitol

Die Sterne, Alte Feuerwache

KIcks'n Sticks, Klapsmühl'

Laura Cox, Musiktheater Rex

Mittwoch

The Flying Pickets, Halle02

Audio88 & Yassin, Alte Feuerwache

NIcole Hadfield & Alex Auer, Rampenlicht

Moritz Neumeier, Capitol

DONNERSTAG

Bridges Kammerorchester führt transkulturelle Orchesterwerke am Mannheimer Capitol auf

Mannheim. Dem Bosporus als Wasserstraße, die vielen Anrainern am Schwarzen Meer den Zugang zum Mittelmeer ermöglicht, widmet sich das Bridges Kammerorchester in seinem „Heimat-Hafen“-Programm am Donnerstag, 16. März, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol. Im Zentrum stehen zwei transkulturelle Orchesterwerke des Cellisten und Komponisten Gabriel Mientka, „Konstantinopel“ und „Istanbul“. Zudem arbeitet das Ensemble mit dem Mandolinen-Virtuosen Alon Sariel zusammen. Dirigiert wird das Konzert von Bar Avni. Karten für 22 oder 26 Euro, ermäßigt 17 bzw. 21 Euro gibt es unter Tel. 0621/3367333. Online-Tickets zum Selbstausdrucken sind für 23 oder 28,50 Euro (bzw. 18/22 Euro) erhältlich. Infos: www.capitol-mannheim.de

Mannheimer Theater Felina-Areal zeigt weitere Choreografien zu Musik von Komponistinnen

Mannheim. Eine Runde weiter bewegt sich „Free Dance over Female Tunes II“ am Mannheimer Theater Felina-Areal – ein Format, bei dem Tanzminiaturen nach der Musik von Komponistinnen aufgeführt werden. Dessen zweiter Teil wird am Donnerstag, 16. März, 19 Uhr, sowie am Samstag und Sonntag, 18. und 19. März, jeweils 18 Uhr, gezeigt. Der Eintritt kostet jeweils 15 Euro, ermäßigt acht Euro. Karten können über die Theaterhomepage oder unter Tel. 0621/3364886 (AB) reserviert werden. Mehr: www.theater-felina.de

Darius Merstein-MacLeod und Schöne Mannheims laden zu „Hautnah“-Konzert ins Capitol-Casino ein

Mannheim. Der Sänger und Musical-Darsteller Darius Merstein-MacLeod lädt die Musikkabarettgruppe Schöne Mannheims am Donnerstag, 16. März, 20 Uhr, zum „Hautnah“-Konzert ins Casino des Mannheimer Capitol ein. Auf das Publikum wartet ein Abend „voller Musik und Witz, Power und Emotion, gespickt mit Geschichten und Anekdoten“, so das Capitol. Karten kosten 29 Euro an der Capitol-Kasse (Tel. 0621/3367333). Online-Tickets gibt es für 31,50 Euro (Selbstausdruck). Im Internet: www.capitol-mannheim.de

Tenors of Kalma mit Jimi Tenor bringen elektronischen Jazz-Pop in Alte Feuerwache Mannheim

Mannheim. Jazz und elektronische Popmusik verbindet die finnische Gruppe Tenors of Kalma, in der kein Geringerer als der Komponist und Multiinstrumentalist Jimi Tenor zusammen mit Avantgarde-Gitarrist Kalle Kalima und Schlagzeuger Joonas Riippa musiziert. Am Donnerstag, 16. März, 20 Uhr, gastiert das Trio in der Alten Feuerwache in Mannheim. An der Abendkasse beträgt der Eintritt 15 Euro, im Webshop 14,20 Euro plus Gebühr. Programmhinweis: https://altefeuerwache.com

Tenors of Kalma:

Kabarettistin Simone Solga stellt Programm „Ihr mich auch“ in Mannheimer Klapsmühl' vor

Mannheim. Ihr neues Programm „Ihr mich auch“ stellt die Kabarettistin Simone Solga am Donnerstag, 16. März, 20 Uhr, in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus vor. Und jenes ist „eine zwei Stunden lange Unabhängigkeitserklärung vom Land der Besserwisser, Untergangsprediger und Meisterheuchler“, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt kostet 22 Euro, ermäßigt 17 Euro unter Tel. 0621/22488. Online waren zuletzt keine Karten verfügbar. Mehr: www.klapsmuehl.eu

Bluesgitarrist Henrik Freischlader und Band spielen in Bensheimer Musiktheater Rex

Bensheim. Zusammen mit seiner Band stattet der Bluesgitarrist und -sänger Henrik Freischlader dem Bensheimer Musiktheater Rex am Donnerstag 16. März, 20.30 Uhr, einen Konzertbesuch ab. „Recorded by Martin Meinschäfer II“ heißt sein aktuelles Album mit 13 frischen Songs. An der Abendkasse kostet der Einlass 30 Euro, im Webshop gibt es Tickets für 28,50 Euro (plus Gebühr). Tickets: https://musiktheater-rex.reservix.de

FREITAG

Klassikfestival Heidelberger Frühling startet mit Eröffnungskonzert in Neuer Universität

Heidelberg. Unter dem Motto „Zusammen“ richtet das renommierte Klassikfestival Heidelberger Frühling zwischen 17. März und 15. April insgesamt 85 Konzerte an 25 Spielorten in der Schlossstadt aus. Beim Eröffnungskonzert am Donnerstag, 17. März, 19.30 Uhr, gehört die Bühne in der Aula der Neuen Universität neben den Künstlerischen Festivalleitern Thorsten Schmidt und Igor Levit - die dort die neue Saison eröffnen - dem jüngsten Klangkörper des Festivals: dem Festivalcampus-Ensemble, das sich eigens für den Heidelberger Frühling 2023 formiert. Die jungen Musiker spielen Werke von Norman, Mozart, Ligeti und Schönberg. Karten gab es im Webshop zuletzt noch in den Kategorien von 25 bis 69 Euro (verschiedene Ermäßigungen sind für die Festivalkonzerte verfügbar). Eine kleine Auswahl des weitere Programms: Am Samstag, 18. März, 11 Uhr, präsentiert das Festivalcampus-Ensemble in der Aula der Alten Universität „Musik für heitere und gesellige Gelegenheiten“ (Karten: 25 Euro); Klaviervirtuose Kirill Gerstein konzertiert abends um 19.30 Uhr in der Aula der Neuen Universität. Er bringt dort Werke von Strawinsky, Schubert, Ligeti und Liszt zu Gehör. Karten gibt es ab 19 Euro.

Am Sonntag, 19. März, 15 Uhr, musiziert das Streichquartett Quatuor Danel mit Klarinettist Thorsten Johanns und Hornist Esa Tapani in der Aula der Alten Universität (Karten ab 19 Euro). Anschließend treten Pianist Igor Levit und Violinist Renaud Capuçon um 18 Uhr in der Aula der Neuen Universität auf - dieses Konzert ist indes schon ausverkauft. Restkarten (ab 17 Euro) gibt es dagegen noch für die Aufführung des Philharmonischen Orchesters des Theaters Heidelberg unter Leitung von Elias Grandy am Mittwoch, 22. März, 20 Uhr, in der Aula der Neuen Universität. Gesangssolistin ist Sopranistin Lydia Teuscher, zu hören sind Stücke von Boulanger, Marx und Strawinsky.

Komplette Übersicht: www.heidelberger-fruehling.de

Physik-Kabarettist Vince Ebert will im Mannheimer Capitol Wissenschaft wieder groß machen

Mannheim. "Make Science Great Again" hat Wissenschaftskabarettist Vince Ebert sein aktuelles Programm genannt - in Anlehnung und mit spöttischer Erinnerung an den Wahlspruch des faktisch irrlichternden Ex-US-Präsidenten Donald Trump ("Make America Great Again"). Es basiert teilweise auf seinem "Spiegel"-Bestseller "Lichtblick statt Blackout. Warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen" (hier dazu unser aktuelles Interview). Der in Amorbach aufgewachsene Diplom-Physiker spielt es am Freitag, 17. März, erstmals im Mannheimer Capitol. Laut Veranstalter gibt es ab 19 Uhr noch Restkarten an der Abendkasse zum Preis von 35 Euro.

Lesung mit Autorin Aslı Erdoğan in Ludwigshafener Pfalzbau-Theater verschoben

Ludwigshafen. Die für dem Freitag, 17. März, geplante „Requiem für eine verlorene Stadt“-Lesung mit Autorin Aslı Erdoğan im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau muss krankheitsbedingt verschoben werden. Ein neuer Termin soll so bald wie möglich bekannt gegeben werden, so das Theater.

Hip-Hop-Musiker Karate Andi rappt in Alter Feuerwache Mannheim

Mannheim. Der Rapper mit dem markanten Namen Karate Andi stellt sein aktuelles Album „Handelsgold Tape“ am Freitag, 17. März, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache Mannheim vor. Auch auf diesem Langspieler macht er „seinem Ruf als Deutschraps Charles Bukowski und MacGyver in einer Person alle Ehre“, verkündet die Programmvorschau. Karten gibt es an der Abendkasse für 30 Euro, bei eventim.de kosten sie 28 Euro (Selbstausdruck). Konzert-Link: https://altefeuerwache.com

Comedian Michael Eller gibt Flunker-Tipps in Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus

Mannheim. „Gefährlich ehrlich“ heißt das neue Programm von Michael Eller, das der Stand-Up-Comedian am Freitag, 17. März, 20 Uhr, mit in die Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus bringt. Der Komiker gibt darin „bizarre Tipps, wie man sich erfolgreich durch schwierige Situationen flunkert und zeigt, oft auf absurde, aber saukomische Weise, wohin uns absolute Ehrlichkeit führen würde.“ Karten sind für 20 Euro Euro, ermäßigt 15 Euro unter Tel. 0621/22488 oder info@klapsmuehl.eu erhältlich. Im Webhop kosten sie 24,10 Euro (zum Selbstausdrucken). Mehr: www.klapsmuehl.eu

Chansonsängerin Klara Fink versetzt Mannheimer Schatzkistl-Publikum in Goldene Zwanziger zurück

Mannheim. Mit ihren Chanson versetzt die Sängerin, Komponistin und Schauspielerin Klara Fink ihr Publikum in die goldenen Zwanziger zurück, „wobei Einflüsse aus der Steinzeit und der Moderne nicht auszuschließen sind“, notiert das Mannheimer Schatzkistl, wo die Künstlerin am Freitag, 17. März, 20 Uhr, ihr Programm „Wie erober' ich die Welt“ vorträgt. Im Webshop sind Karten (zum selber Ausdrucken) für 22,50 Euro verfügbar. Programmhinweis: www.schatzkistl.de

SAMSTAG

Mannheimer Stadtensemble zeigt „Vier Jahreszeiten“-Performance in neuem Stadtteil Franklin

Mannheim. In der dritten Folge des Zyklus „Vier Jahreszeiten“ empfängt das Stadtensemble des Mannheimer Nationaltheaters (NTM) das Publikum am Samstag, 18. März, 18 Uhr, mit seiner „Frühling“-Performance im neuen Stadtteil Franklin. Das Ensemble und seine „Kollaborateur*innen von Franklin, aus Mannheim und der Umgebung“ lassen sich dabei von der Natur inspirieren: „Frühling steht für das Wurzelschlagen an neuen Orten, neue Geschichten säen und das Ankommen im anderen Leben.“ Treffpunkt ist beim Alten Kino Franklin. Karten kosten im solidarischen Preissystem zwischen drei und 25 Euro. Online gab es zuletzt keine Tickets mehr, das NTM-Kartentelefon hat die Nummer 0621/1680150. NTM-Spielplan: www.nationaltheater-mannheim.de

Münchner Kammerspiele gastieren mit „Effingers“ in Ludwighafener Theater im Pfalzbau

Ludwigshafen. Mit dem Schauspiel „Effingers“ nach dem gleichnamigen Roman von Gabriele Tergit gastieren die Münchner Kammerspiele am Samstag, 18. März, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 19. März, 17.30 Uhr, im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau. In Tergits Familienchronik durchlebt man „in den Wohnzimmern zweier jüdischer Kaufmannsfamilien den Abgesang des Kaiserreichs, den Ersten Weltkrieg, die Spanische Grippe, die Ausrufung der Republik, die Machtergreifung der Nazis“, schreibt das Theater über das Stück in der Regie von Jan Bosse. Karten kosten zwischen 23 und 41 Euro, ermäßigt zwischen 12,50 und 21,50 Euro. Stückbeschreibung unter www.theater-im-pfalzbau.de

Trailer „Effingers“:

Comedy-Konzert mit Die Feisten in Mannheimer Capitol ausverkauft

Mannheim. „Ausverkauft“ vermeldet das Mannheimer Capitol mit Blick auf den Auftritt des Comedy-Musik-Duos Die Feisten am Samstag, 18. März. Um das neue Programm "Jetzt!" nicht auch zu verpassen: Karten für den Termin im Capitol am Samstag, 7. Oktober, gibt es unter www.eventim.de (ab 33 Euro plus Gebühren).

Max Mutzke singt mit Takeover! Ensemble in Ludwigshafener BASF-Feierabendhaus

Ludwigshafen. Den Sänger und einstigen Eurovision-Song-Contest-Teilnehmer Max Mutzke hat der Geiger und Crossoverspezialist Mihalj Kekenj (alias MIKI) zum gemeinsamen Gastspiel mit seinem Takeover! Ensemble am Samstag, 18. März, 20 Uhr, ins Ludwigshafener BASF-Feierabendhaus eingeladen. Konzertkarten kosten im Webshop zwischen 30 und 40 Euro (Print@Home oder Smartphone-Ticket). Karten: www.basf.com

Sängerin und Songwriterin Nneka macht in Alter Feuerwache Mannheim Station

Mannheim. Ihre Mischung aus Neo-Soul, Hip-Hop, Reggae, Jazz, Afrobeats und Electro präsentiert die Sängerin und Songwriterin Nneka am Samstag, 18. März, in der Alten Feuerwache Mannheim. Im Vorprogramm: die Rapperin und Sängerin Kaleo Sansaa. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 30 Euro, im Online-Shop 28,50 Euro (plus Gebühr). https://altefeuerwache.com

Nneka, „This Life“:

Auftritt von Kabarettist Matthias Egersdörfer in Mannheimer Schatzkistl ausverkauft

Mannheim. Ausverkauft ist der Auftritt von Kabarettist Matthias Egersdörfer der am Samstag, 18. März, im Mannheimer Schatzkistl sein Programm „Nachrichten aus dem Hinterhaus“ darbietet.

Mannheimer Punkrockband Baxter stellt neues Album in Weinheimer Café Central vor

Weinheim. Die Mannheimer Punkrockband Baxter stellt ihr neues, überaus hörenswertes Album „Between Punk & Bourgeoisie“ am Samstag, 18. März, bei einer CD-Release-Party im Weinheim Café Central vor. Im Vorprogramm spielen die Gruppen Harsh Realms sowie Astra van Nelle & der Lorbeerstorch. Beginn ist um 20 Uhr. An der Abendkasse kostet der Einlass 15 Euro, im Webshop können Digital-Tickets für elf Euro erworben werden (https://cafecentral.de).

Conor O’Briens Big Sorry präsentieren Debütalbum in Heidelberger Karlstorbahnhof

Heidelberg. Unter dem Projektnamen Big Sorry präsentieren Musiker Conor O’Brien und seine Band am Samstag, 18. März, 20 Uhr, im Theater im Heidelberger Karlstorbahnhof (TiK) O’Briens Debüt-Album. Besagter Langspieler dreht zwischen College-Rock, Indie-Folk und LoFi-Sounds seine musikalischen Runden. Karten gibt’s an der Abendkasse für zehn Euro. Details: www.karlstorbahnhof.de

Hannoveraner Band Terry Hoax rockt in Bensheimer Musiktheater Rex

Bensheim. Die gute alte Hannoveraner Rockband Terry Hoax (der eine oder die andere wird sich noch an ihren Depeche-Mode-Coversong-Erfolg „Policy Of Truth“ erinnern) gibt sich am Samstag, 18. März, 20.30 Uhr, im Bensheimer Musiktheater Rex die Ehre. Der Einlass beträgt an der Abendkasse 25 Euro. Im Online-Vorverkauf gibt es Tickets für 26,30 Euro (plus Gebühr). Im Netz: www.rex-ticketshop.de

Heidelberger HardChor tritt in Alter Wollfabrik in Schwetzingen auf

Schwetzingen. Das ist doch mal eine erbauliche Erkenntnis: „Das Beste liegt noch vor uns“ gibt der Heidelberger HardChor als Losung für seinen Auftritt am Samstag, 18. März, 20 Uhr, in der Alten Wollfabrik in Schwetzingen aus. Das Konzert ist teilbestuhlt, es gilt freie Sitzplatzwahl ohne Sitzplatzanspruch. Bei reservix.de kosten Karten 27,40 Euro (plus Gebühr). Mehr: https://alte-wollfabrik.de

Rapperin Vita sorgt für eleganten Flow in Ludwigshafener Kulturzentrum dasHaus

Ludwigshafen. „Eleganter Flow, lyrische Durchschlagskraft und die richtige Dosis von Gesellschaftskritik, Wortwitz und Alltagsbezug“ sind Vitas Trademarks, verlautet das Ludwigshafener Kulturzentrum dasHaus, wo die Rapperin und Songwriterin am Samstag, 18. März, 20 Uhr, auftritt. Karten gibt es an der Abendkasse für 15 Euro, im Online-Vorverkauf für 11,34 Euro. Zum „Haus“: www.dashaus-lu.de

Halle 02 richtet sechstes Heidelberg Deathfest mit düsterem Metal-Band-Dutzend aus

Heidelberg. Klänge der härteren und dunkleren Art dürften in der Halle 02 zu vernehmen sein, wenn dort am Samstag, 18. März, das sechste Heidelberg Deathfest ausgerichtet wird. Mit von der internationalen Festival-Partie sind die Bands Asphyx, Benediction, Schirenc Plays Pungent Stench, Cytotoxin, Revel In Flesh, Blood, Carnation, Necrotted, Deep Dirty, Torment Of Souls sowie zwei weitere noch ungenannte Gruppen. Dazu gibt es einen (Death)-Metal-Markt, eine Chill-Out-Lounge und ein Food-Area. Beginn ist um 13 Uhr. An der Tages-/Abendkasse kostet der Eintritt 60 Euro. Im Webshop sind Tickets für 55 Euro (plus Gebühr) verfügbar. Alle Infos: www.halle02.de

SONNTAG

Star-Geiger David Garett spielt auf „Iconic“-Tour in Mannheimer Rosengarten

Mannheim. Auf seiner „Iconic“-Tour beehrt Star-Geiger David Garett zusammen mit seinem Trio am Sonntag, 19. März, 20 Uhr, den Mannheimer Rosengarten. Mit seiner Auswahl von Stücken erinnert Garrett in hierbei „an das Goldene Zeitalter der Geigenvirtuosen – an Künstler wie Zino Francescatti, Arthur Grumiaux, Jascha Heifetz, Fritz Kreisler und Yehudi Menuhin, die ihr Publikum mit ihren Miniaturen oder vertrauten Zugaben bezauberten“, ist in der Programmvorschau zu lesen. Tickets für das Pro-Arte-Konzert kosten zwischen 95 und 149 Euro (plus Gebühr). Online waren zuletzt nur noch wenige Restkarten verfügbar. Die Ticket- und Service-Rufnummer ist die 0800/6336626. Die Pro-Arte-Homepage: www.pro-arte-konzerte-mannheim.de

Trailer David-Garrett-Album „Iconic“:

Ensemble Vox Quadrata singt zu 150. Max-Reger-Geburtstag in Mannheimer Christuskirche

Mannheim. Dieses Jahr wird der 150. Geburtstag des spätromantischen Komponisten Max Reger gefeiert - ein Jubiläum, welches das Ensemble Vox Quadrata am Sonntag, 19. März, 17 Uhr, mit einem Konzert in der Mannheimer Christuskirche würdigt. Im Zentrum des Konzertprogramms stehen die Motetten op. 110 „Mein Odem ist schwach“, „Ach Herr, strafe mich nicht“ und „O Tod, wie bitter bist du“. Weiterhin spielt KMD und Organist Johannes Matthias Michel „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ op. 52,2 sowie die Toccata und Fuge op. 59. Der Eintritt ist frei. Vox-Quadrata-Homepage: www.vox-quadrata.de

Jazzformation Wolfgang Muthspiel Chamber Trio musiziert in Ludwigshafener BASF-Feierabendhaus

Ludwigshafen. Eine ungewöhnlich besetztes Jazzformation, die „kammermusikalische Intimität und Transparenz mit rhythmischer Kraft und Spielfreude verbindet“, ist das Wolfgang Muthspiel Chamber Trio, das am Sonntag, 19. März, 20 Uhr, im Ludwigshafener BASF-Feierabendhaus konzertiert. Gitarrist Wolfgang Muthspiel wird darin von Mario Rom an der Trompete und Colin Vallon am Klavier begleitet. Karten kosten im Webshop zwischen 25 und 35 Euro (Print@Home oder Smartphone-Ticket). Mlehr: www.basf.com

MONTAG

Tribute-Band The Australien Pink Floyd Show gastiert in Mannheimer SAP Arena

Mannheim. Einmal mehr lässt es sich die bekannte Tribute-Band The Australien Pink Floyd Show nicht nehmen, auch in der Mannheimer SAP Arena vorbeizuschauen – und zwar am Montag, 20. März, 20 Uhr. Die aktuelle Konzertreise der Australier trägt den Titel „#DARKSIDE50TOUR“ und steht mithin ganz im Zeichen des 50. Jubiläums des 1973 erschienenen Klassiker-Albums „The Dark Side Of The Moon”. Karten kosten bei eventim.de zwischen 67,10 und 80,90 Euro (plus Expressversand). Veranstalter-Infos: www.semmel.de

„Magical SingAlong“-Show lädt in Ludwigshafener Eberthalle zum Mitsingen ein

Ludwigshafen. Das „größte Mitsing-Event aller Zeiten“ verspricht die Show „Magical SingAlong“ ihrem Publikum, für die sich am Montag, 20. März, 18.30 Uhr, der Vorhang im Konzertsaal des Ludwigshafener Pfalzbaus hebt. Von „Arielle“ oder „Die Schöne und das Biest“ über „Pocahontas“ und „Shrek bis hin zur „Eiskönigin“ reicht die Bandbreite der dargebotenen Mitsing-Songs. Karten kosten im Webshop zwischen 39,95 und 84,95 Euro (Mobile- und PDF-Ticket). Kartenlink: https://showslot.com

DIENSTAG

Sportmoderator Arnd Zeigler bringt Fußball-Liebe ins Mannheimer Capitol

Mannheim. Der TV-Moderator und Werder-Stadionsprecher Arnd Zeigler bringt am Dienstag, 21. Mai, 20 Uhr, ein gerüttelt Maß an Fußball-Liebe ins Mannheimer Capitol, wenn er dort auf seiner „Hat schon Gelb!“-Tour Station macht. Karten gibt es für 28,89 oder 34,30 Euro an der Capitol-Kasse (Tel. 0621/3367333). Im Online-Verkauf sind sie für 31,30 oder 36,80 Euro (Selbstausdruck) verfügbar. Zur Show: www.capitol-mannheim.de

Indie-Kultband Die Sterne schaut auf „Hallo Euphoria“-Tour in Alter Feuerwache Mannheim vorbei

Mannheim. Man kann sie getrost als eine Institution des deutschen Indie-Pop bezeichnen – die Hamburger Band Die Sterne. Mit „Hallo Euphoria“ hat die 1991 gegründet Formation vergangenes Jahr ein neues Album vorgelegt, das die Gruppe am Dienstag, 21. März, in der Alten Feuerwache Mannheim live vorstellt. Den Support bestreitet ab 20 Uhr Angela Aux. An der Abendkasse beträgt der Eintritt 26 Euro, im Webshop 25,20 Euro (plus Gebühr. Mehr dazu: https://altefeuerwache.com

Die Sterne, „Alles was ich will“:

Bigband Kicks’n Sticks gibt Konzert in Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus

Mannheim. Die Bigband Kicks’n Sticks greift am Dienstag, 21. März, 20 Uhr, im Rahmen der Reihe Big Band Chamber Concerts in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus zu den Instrumenten - „Finest Originals 2.0“ heißt ihr Programm. Karten für 15 Euro, ermäßigt zehn Euro sind unter Tel. 0621/22488 erhältlich. Bei eventim.de kosten sie (als Selbstausdruck) 18,60 bzw. 13,10 Euro. Mehr: www.klapsmuehl.eu

Sängerin und Gitarristin Laura Cox lässt „Southern Hard Blues“ im Musiktheater Rex erklingen

Bensheim. Die französisch-englische Gitarristin, Sängerin und Songwriterin Laura Cox präsentiert ihr Album „Head Above Water“ am Dienstag, 21. März, 20.30 Uhr, im Bensheimer Musiktheater Rex. Ihren Musikstil nennt sie „Southern Hard Blues“ und sich selbst eine „Badass Rock ´n´ Roll Lady“. An der Abendkasse gibt es Karten für 35 Euro, im Online-Vorverkauf für 31,80 Euro (plus Gebühr). Zum Konzert: www.rex-ticketshop.de

MITTWOCH

Britische A-capella-Gruppe The Flying Pickets feiert Bandjubiläum in Heidelberger Halle 02

Heidelberg. Auf ein Konzert mit der legendären britische A-capella-Popband („Only You“) können sich die Besucherinnen und Besucher der Heidelberger Halle 02 am Mittwoch, 22. März, 20 Uhr, freuen. Derzeit sind die singenden Herren auf ihrer „40th Anniversary Tour“ unterwegs – feiern also ihr stolzes 40-jähriges Bestehen. Wer mitfeiern will: Karten kosten im Webshop 29,01 Euro. Mehr: www.halle02.de

Flying Pickets, „Only You“:

Berliner Hip-Hop-Duo Audio88 & Yassin tritt in Alter Feuerwache Mannheim wieder ins Rampenlicht

Mannheim. Nach drei Jahren Bühnenabstinenz rappt das Berliner Hip-Hop-Duo Audio88 & Yassin auf seiner „Reunion Tour“ am Mittwoch, 22. März, in der Alten Feuerwache Mannheim: Die ideale Gelegenheit, um die Songs ihrer Alben „Todesliste“ und „Back im Game Vol. 1“ mit zu skandieren. Im Vorprogramm (Beginn: 20 Uhr) sind die Argonautiks zu erleben. An der Abendkasse kostet der Eintritt 37 Euro, im Webshop gibt’s Tickets für 35 Euro plus Gebühr. Zum Konzert: https://altefeuerwache.com

Duo Nicole Hadfield & Alex Auer eröffnet neue Konzertkooperation in Mannheimer Capitol-Casino

Mannheim. Zum Auftakt der neuen Kooperation „Rampenlicht meets Konzerte am Neckar“ spielt das Duo Nicole Hadfield & Alex Auer am Mittwoch, 22. März, 20 Uhr, im Casino des Mannheimer Capitol. Die Sängerin und der Gitarrist hauchen hier den „größten Hits der Musikgeschichte neues frisches Leben ein“, ist über den Auftritt zu lesen. Der Sitzplatz kostet 18 Euro, der Stehplatz 15 Euro. Die Tickethotline hat die Nummer 0621/3367333. Online gibt’s Karten für 16 bzw. 19 Euro zum Selbstausdrucken. Mehr: www.capitol-mannheim.de

Comedian Moritz Neumeier ermuntert in Mannheimer Capitol zum Lachen über ärgerliche Dinge

Mannheim. „Wie gewohnt lacht man hier über all die Dinge, die einen sonst bedrücken, verärgern und verzweifeln lassen“, schreibt das Mannheimer Capitol über Moritz Neumeiers Programm „Kollaps“, das der Stand-Up-Comedian dort am Mittwoch, 22. März, 20 Uhr, aufführt. Karten für 28,40 oder 32,80 Euro sind unter Tel. 0621/3367333 erhältlich. Im Webshop lassen sich Tickets für 30,90 oder 35,30 Euro erwerben über www.capitol-mannheim.de