Sarah Connor bis Nick Cave: Viel Kultur an der frischen Luft

Metropolregion. Musik im Park startet strahlkräftig mit Toto, Sarah Connor, Brad Paisley und Zaz

Schwetzingen. Malerisches Ambiente, hochkarätige Künstlerinnen und Künstler: Nachdem das Musik-im-Park-Festival im Schwetzinger Schlossgarten zwei Jahre lang Pandemie-bedingt hatte pausieren müssen, startet es nun wieder mit gewohnter Strahlkraft durch. Den Auftakt bestreitet am Donnerstag, 28. Juli, 19.30 Uhr, die US-amerikanische Rockband Toto, die im Laufe ihrer 1976 gestarteten Karriere über 40 Millionen Alben verkauft und allem voran mit den Hits „Africa“, „Rosanna“ und „Hold The Line“ Pop-Geschichte geschrieben hat. Die Gruppe um Mitgründer und Gitarrist Steve Lukather sowie Sänger Joseph Williams (hier ein Vorab-Interview) ist derzeit auf ihrer „Dogz of Oz“-Tour unterwegs. Der Eintritt kostet ab 69,90 Euro (gegebenenfalls plus Gebühr).

Video Toto, „Africa":

Danach geht es Schlag auf Fall weiter im Programm: Am Samstag, 30. Juli, 20 Uhr, steht Erfolgssängerin Sarah Connor unter der Maxime „Endlich wieder bei Euch - Die Sommertour“ auf der Schlossgarten-Bühne. Zuletzt hatte sie mit ihrem 2019 veröffentlichten Album „Herz Kraft Werke“ Platz eins der deutschen (und österreichischen) Charts erreicht - bei Musik im Park spielt sie nun die besten Songs ihrer bisherigen Tonträger-Geschichte.

Sarah Connor, „Stark":

Tickets hierfür gibt es ab 59,90 Euro. Der aus West Virginia stammende Country-Star und Gitarrist Brad Paisley präsentiert sich am Sonntag, 31. Juli, 19.30 Uhr, seinen Fans im Schlossgarten. Der Grammy-Preisträger ist sowohl in den US-amerikanischen Country- als auch in den Pop-Charts der Vereinigten Staaten ein regelmäßiger Anwärter auf Top-Positionen. Konzertkarten für seinen Auftritt sind ab 69,90 Euro erhältlich.

Am Dienstag, 2. August, 20 Uhr, ist keine Geringere als die wunderbare französische Nouvelle-Chanson-Sängerin Zaz bei dem Festival zu erleben. Sie ist im Rahmen ihrer „Organique“-Welttour in Schwetzingen zu Gast. Bereits 2019 hatte Zaz auf derselben Bühne - zum damaligen Festivalabschluss von Musik im Park - vor 5000 Besucherinnen und Besuchern begeistert. Karten für das Konzert kosten ab 59,90 Euro.

Eine Übersicht der Musik-im-Park-Konzerte mit Links zu den Tickets gibt es hier: schloss-schwetzingen.de1

Zaz, „Je veux":

Alte Feuerwache startet Sommerbühnen-Programm mit Dada-Rock-Duo Odd Couple

Mannheim. Während andernorts die kulturelle Ferienpause einsetzt, eröffnet die Alte Feuerwache Mannheim mit einem starken Konzert-Paket das Programm auf ihrer Sommerbühne. Das musikalische Startsignal gibt dabei am Donnerstag, 28. Juli, das ostfriesische Duo Odd Couple, das mit charmanter Extravaganz Kraut- und Psychedelic Rock mit Dada-Pop mischt.

Video Odd Couple, „Fahr ich in den Urlaub rein":

Ein Lokalmatador besonderer Güte tritt tags darauf, am Freitag, 30. Juli, auf die Freiluft-Bühne vor der Feuerwache: Der (Wahl-)Mannheimer Mundart-Indie-Musiker Gringo Mayer zeigt hier, wie es klingt, wenn einer „De Blues in de Knoche“ hat - und das, wohlgemerkt, „seit dreidausend Woche“. „Tief im Westen“, also genauer gesagt in Düsseldorf, ist die Krautock-Band Love Machine beheimatet, die der Sommerbühne am Samstag, 30. Juni, einen Besuch abstattet. „Düsseldorf – Tokyo“ heißt das vierte Album, auf dem das Quintett „die Nacht erhellend kauzige Rockmusik mit deutschen Texten“ spielt, wie die Programmvorschau sympathisch notiert. Weiter geht es am Sonntag, 31. Juli, mit der Berliner Neo-Soul Singer-Songwriterin May the Muse, alias Désirée Dorothy Mishoe, die, wie das Programm gleichfalls verrät, gerade dabei ist, ihr Debütalbum abzuschließen. Den letzten Akt des ersten Sommerbühne-Segments (weiter geht es dann wieder ab Donnerstag, 4. August), bestreitet die an der Mannheimer Popakademie gegründete Band EPI, in der Eleanna Pitsikaki (Kanun), Constantin Herzog (Kontrabass), Nicholas Stampf (Schlagzeug) und Heiko Duffner (Gitarre) Rhythmen des östlichen Mittelmeerraums mit modernen Jazz-Harmonien verquicken. Der Biergarten an der Feuerwache öffnet um 18 Uhr, die Konzerte starten immer um 20 Uhr, der Eintritt ist jeweils frei. Bei schlechtem Wetter finden die Auftritte in der Halle statt.

Zur Programmübersicht der Alten Feuerwache gelangen Sie hier: altefeuerwache.com

Gringo Mayer, „Gibt's do' net":

Opernpremiere von „Die Götterdämmerung“ am Nationaltheater ausverkauft

Mannheim. Das letzte Kapitel von Richard Wagners Epos „Der Ring des Nibelungen“ wird am Samstag, 30. Juli, im Opernhaus des Mannheimer Nationaltheaters aufgeschlagen: Mit der – allerdings bereits ausverkauften - Premiere von „Die Götterdämmerung“ findet zugleich ein musikalischer Zyklus seinen Abschluss, mit dem sich Generalmusikdirektor Alexander Soddy vom Nationaltheater verabschiedet. Die Regie führt, wie bei den vorangegangen drei Teilen der Wagner-Tetralogie auch, Yona Kim.

In 70 Minuten zu Nick Cave

Rastatt. Köln, Berlin – und Rastatt! Dass mit Nick Cave ein echter Weltstar in rund 70 Minuten Fahrweite von Mannheim aus eines seiner raren Deutschland-Konzerte gibt, ist selten. Noch seltener, dass sein Auftritt am Mittwoch, 3. August, 20 Uhr, mit den Bad Seeds im Ehrenhof des Rastatter Schlosses nicht Monate im Voraus ausverkauft ist. 300 Karten gab es zuletzt noch für den Auftakt der erstmals stattfindenden Schlossfestspiele, teilte Veranstalter Vaddi Concerts auf Anfrage mit. Über eventim.de kosten sie 92 Euro plus Gebühren. Ob es eine Tageskasse gibt, sei noch offen. Einlass: 17.30 Uhr. Alle Infos über den Veranstalter bei vaddi-concerts.de

Nick Cave: „Red Right Hand"

Straßentheaterfestival verwandelt Ludwigshafener Innenstadt in Freiluftbühne

Ludwigshafen. Die Innenstadt wird sich gleichsam in eine riesige Freiluftbühne verwandeln beim 21. Internationalen Straßentheaterfestival, das von Freitag bis Sonntag, 29. bis 31. Juli, auf vier bespielten Plätzen in Ludwigshafen ausgerichtet wird. Die „Oase des Glücks“ auf dem Europaplatz entführt das Publikum dabei in „eine Welt voller Farben, Lieder, Rhythmen und Emotionen.“ Dafür sorgen die niederländische Waschanlage „Car Wash“ und die schweizerische Joshua Monten Dance Company mit ihrer Produktion „The Pursuit of Happiness“.

Der „Comedy Club“ am Bürgerhof ist als „schrägste“ Bühne des Festivals konzipiert, informiert die Stadt weiter in ihrer Programmankündigung - Sylvain Pomme treibt dort als Syporcircus clowneske Kapriolen, die belgischen Gruppen Cie Balancetoi und Sitting Duck kombinieren Akrobatik und Witz. In der „Wettkampfarena“ auf dem Platz der deutschen Einheit radeln die beiden „Großmütter“ von Cie Zania gegen den Zahn der Zeit an, das rumänische Tangaj Collective exerziert Headbanging auf Rollschuhen und die australische Gruppe Gravity and Other Myths stellt in ihrer Akrobatik-Show die Gesetze der Schwerkraft auf den Kopf. Das Festivalzentrum auf dem Karl-Kornmann-Platz setzt den Rahmen für einen Mix aus Musik, Theater und Austausch - mit dabei: das inklusive Theater Stap aus Belgien, die polnischen Muzikanty und die genderqueeren Musikschaffenden des Queer-Bow-Fests. Die amtlichen Eckpunkte des Programms: Den Festival-Auftakt gestaltet am Freitag, 17 Uhr, das französische Ensemble Cie Dyptik mit seiner Produktion „Mirage (A Day of Celebration)“ auf dem Europaplatz, deren Tanzstück „ein Aufruf zur Vereinigung und Liebe, gegen das Absurde des Krieges“ ist. Zum Festabschluss am Sonntag, 17.30 Uhr, ist dann die israelische Hip-Hopperin J. Lamotta beim Festivalzentrum zu Gast. Das Straßentheaterprogramm startet am Freitag und Samstag um 15.30 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr.

Mehr Infos und das Programm zum Download gibt es bei der Stadt Ludwigshafen: ludwigshafen.de

Komiker Kaya Yanar bringt den „Fluch der Familie“ mit in Mannheimer Rosengarten

Mannheim. Kaya Yanar hatte eine „spezielle Familie“, ist der Ankündigung zu seinem Auftritt im Mannheimer Rosengarten am Donnerstag, 28. Juli, 20 Uhr, zu entnehmen: „ein strenger Vater, eine ängstliche Mutter und ein hochintelligenter aber komplizierter Bruder.“ Dazu komme auch noch der Migrationshintergrund, womit Yanar nur zwei Optionen gegeben waren: „Entweder Komiker oder Klapse.“ Und weil sich der Comedian ganz offensichtlich für Ersteres entschieden hat („In der Klapse wollten sie ihn nicht“), darf sich das Publikum darauf freuen, wie Yanar in seinem aktuelles Programm „Der Fluch der Familie“ über die eigene Kindheit und nahen Angehörigen reflektiert – was wieder ziemlich lustig werden dürfte. Karten für die Show gibt es online bei eventim.de ab 36,65 Euro („tickedirect“ zum Selbstausdruck).

Im Veranstaltungskalender des Rosengarten gibt es weitere Infos und den Ticket-Link: mcon-mannheim.de

Gedächtniskonzert für Komponist Wolfgang Hofmann in Mannheimer Epiphaniaskirche

Mannheim. Ein Gedächtniskonzert für den Musiker, Komponisten und Dirigenten Wolfgang Hofmann, der dieses Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, findet am Samstag, 30. Juli, 18 Uhr, in der Mannheim-Feudenheimer Kulturkirche Epiphanias statt. Marianne Boettcher (Violine) und Ursula Trede-Boettcher (Klavier) spielen dort unter anderem Hofmanns „Capriccio brillante“ sowie Werke von Beethoven und Sarasate. Hofmann, der 1922 in Karlsruhe geboren wurde und 2003 in Mannheim starb, hatte fast drei Jahrzehnte lang das Kurpfälzische Kammerorchester in der Quadratestadt geleitet. Der Eintritt kostet zwölf, ermäßigt acht Euro. Hier informiert die evangelische Kirche über die Veranstaltung: ekma.de

Daphne de Luxe und Joe-Cocker-Hommage beenden Schlossfestspiele in Edesheim

Edesheim. Endspurt bei den 18. Edesheimer Schlossfestspielen: Am Freitag, 29. Juli, 20 Uhr, bietet die Unterhaltungskünstlerin Daphne de Luxe auf der Open-Air-Bühne am Schlossgraben „Comedy in Hülle und Fülle“. Entgegen dem gängigen Schönheitsideal strafe die „Barbie im XL-Format“ in ihrem neuen Bühnenprogramm „Weight Watchers und Fitnessgurus Lügen und beweist auf äußerst selbstironische Weise, dass auch eine Frau mit ein paar Kilos zu viel aussehen kann wie ein 'de Luxe-Modell'“, informiert die Ankündigung zur Show. Karten gibt es online ab 28,50 Euro, ermäßigt ab 24 Euro („ticketdirect“-Heimausdruck).

Mit „Joe – Das Konzert“ steht am Sonntag, 31. Juli, 20 Uhr, eine Hommage an Joe Cocker auf dem Festpiel-Programm. Diese musikalische Zeitreise durch das Leben und Wirken der 2014 verstorbenen britischen Blues-Legende setzen Vokalist Chris Becker und Musiker aus der Reihen der Bands The Busters und Die Dicken Kinder ins gebührende Klangbild. Karten gibt es online in zwei Kategorien für 26 oder 31,50 Euro (Ticket zum Selbstausdrucken). Die Ticket-Hotline der Schlossfestspiele ist unter der Rufnummer 0621/40171424 zu erreichen. Hier finden sich weitere Programminformationen: schlossfestspiele-edesheim.de



Jasmin Tabatabei singt im Rahmenprogramm der Nibelungen-Festspiele

Worms. Bekannt ist sie wohl vor allem als Film- und TV-Star, aber daneben reüssierte Jasmine Tabatabei schon seit Beginn der 90er Jahre auch als Musikerin – etwa als Sängerin und Gitarristin der Band Even Cowgirls Get The Blues, im Film-Hit „Bandits“ oder als Duettpartnerin von Die-Ärzte-Schlagzeuger Bela B. Auf ihrem Album „Eine Frau“ begann sie 2011, sich mit Jazz- und Swing auseinanderzusetzen. 2016 folgte der Langspieler „Was sagt man zu den Menschen, wenn man traurig ist?“, der gleichfalls von dem Schweizer Saxofonisten und Komponisten David Klein produziert wurde, mit dessen David Klein Quartett sie am Samstag, 30. Juli, 20 Uhr, im Rahmenprogramm der Nibelungen-Festspiele (bei denen Tabatabei selbst 2007 als Kriemhild-Darstellerin auf der Bühne stand) im Das Wormser Theater auftritt. Dabei stellen die Sängerin und Klein ihr drittes gemeinsames Album „Jagd auf Rehe vor“ (hier unser Interview dazu). Konzertkarten waren zuletzt nur noch an Vorverkaufsstellen erhältlich. „Sollten Restkontingente von Eintrittskarten zu den einzelnen Vorstellungen vorhanden sein, so werden diese an der Abendkasse zum Kauf angeboten“, informieren die Festspiele. Dort wären sie je nach Kategorie für 24 oder 27 Euro erhältlich. Die Ticket-Hotline hat die Rufnummer 01805/337171 (14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz / Mobilfunk max. 42 Cent/Min.)

Direkt zu der Konzertveranstaltung führt dieser Link: nibelungenfestspiele.de

Video zum Song „Shekare Ahoo"

Inselsommer präsentiert dichtes Kulturprogramm auf Ludwigshafener Parkinsel

Ludwigshafen. In idyllischer Lage auf der Parkinsel, nah am Rhein, wird das Inselsommer-Festival ausgerichtet, zu dem der Verein Kultur Rhein-Neckar dieses Jahr zum 13. Mal einlädt. Nach den reduzierten Ausgaben der beiden Corona-Vorjahre, bietet es seinem Publikum nun wieder ein überaus dicht geschnürtes Kulturprogramm. Los geht es am Samstag, 30, Juli, 17 Uhr, mit der Klangcollage „Manifest – neue Welt“ der Künstlerin Karin Maria Zimmer auf dem Festivalgelände. Um 19 Uhr lassen der Popakademiker und Multiinstrumentalist Tayfun Ates und seine Mitmusiker „Trommeln aus dem Südosten“ erklingen, bevor Ministerin Katharina Binz den Inselsommer offiziell eröffnet. Das Trio Rani & The Bananis musiziert ab 20 Uhr, und um 22 Uhr zeigt die KiTZ Theaterkumpanei ihre „Der kleine Prinz“-Inszenierung.

Mit dem Stück „Sultan und Kotzbrocken“ startet das Theater am 31. Juli, 11 Uhr, auch den Inselsommer-Sonntag. Um 12 Uhr gibt es einen „BetterWorldMarket“, ab 12.30 Uhr bietet das Ensemble Kapelye Corazon „Lieder und Tänze. Gelächter, Tränen und Synkopen“. Der aus England stammende Sänger und Gitarrist Mark Gillespie spielt um 14.30 Uhr und um 16 Uhr öffnet erneut die Collage „Manifest – neue Welt“ ihre Klangpforten. Workshops, ein Kunstkampus und ein „Come together“ starten am Montag, 1. August ab 14 Uhr; am Dienstag, 2. August, 19 Uhr, gibt es ein Gespräch zum Thema „Wie geht es mit dem Inselsommer weiter?“.

Mit „con_tact“ steht am Mittwoch, 19 Uhr, ein „Quattrologe Projekt zum Glück und Scheitern von Beziehungen in vier Akten“ mit Kunst, Poesie, Musik, Fotografie, Film und Tanz auf dem Programm. Zum Hintergrund: Quattrologe ist ein Kulturaustauschprojekt, an dem seit 1995 über 100 deutsche und russische Künstler und Künstlerinnen teilgenommen haben. Um 22.30 Uhr wird am selben Abend Kirill Serebrennikovs Filmdrama „Leto“ über den sowjetischen Rockmusiker Wiktor Zoi und seine Band Kino gezeigt. Der Eintritt zu allen Inselsommer-Veranstaltungen erfolgt auf Spendenbasis.

Mehr Informationen rund um das Kultursommer-Festival Inselsommer gibt es unter diesem Link: inselsommer.eu

Zwei-Personen-Orchester kleineReise konzertiert bei Heidelberger Schlossfestspielen

Heidelberg. Im Rahmen der Heidelberger Schlossfestspiele gibt sich das Zwei-Personen-Orchester kleineReise am Montag, 1. August, 19 Uhr, auf dem Sonnendeck auf der Bäderterrasse des Schlosses die konzertante Ehre. Florian Thunemann und Katharina Uhland bringen dazu zwei Gitarren, zwei Stimmen, ein Megafon und Loopstation mit „und besingen die Momente des Lebens, die man lieber vergessen hätte und all die anderen auch“, wie das Theater und Orchester Heidelberg im Spielplan erläutert. Karten kosten 19 Euro, ermäßigt 9,50 Euro im Theater-Webshop. Dorthin geht’s über diesen Link: theaterheidelberg.de

Rowdy-Folk-Band Bridge City Sinners rockt in Mannheimer 7er Club

Mannheim. Wenn das nicht spannend klingt: Rowdy Neo-Folk, frei übersetzt: rüpelhaften Neo-Folk spielt die US-amerikanische Band Bridge City Sinners nach eigener Auskunft, die dem Mannheimer 7er Club am Mittwoch, 3. August, einen Konzertbesuch abstattet. Man könnte auch darüber grübeln, ob Country-Goth eine gute Bezeichnung wäre, für das was die Dame und die vier Herren da an mit dunkler Energie geladener Musik kreieren - aber auf jeden Fall dürfte es lohnenswert sein, sich die Band einfach einmal anzusehen. Es soll auch noch Gäste geben, Start ist gegen 20 Uhr. Karten gibt es bei eventim.de für 18,58 Euro (gegebenenfalls plus Gebühr). Was der 7er Club zu dem Konzert zu sagen hat, ist hier zu erfahren: 7er-club.de

Video Bridge City Sinners, „Song of the Siren":

Motivator Biyon Kattilathu nimmt Capitol-Publikum mit auf Reise zu sich selbst

Mannheim. So unterhaltsam wie erkenntnisreich verabschiedet sich das Mannheimer Capitol in die Sommerpause: Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler, Autor, Motivationstrainer und Podcaster Biyon Kattilathu ist dort am Freitag, 29. Juli, 20 Uhr, zu Gast, um sein Soloprogramm „...weil jeder Tag besonders ist“ zu präsentieren. „Selbstironisch, musikalisch und mit viel Humor nimmt Biyon uns mit auf eine Reise durch Indien“, schreibt das Capitol hierzu. Obwohl: „eigentlich ist es eine Reise zu uns selbst und eine Hommage ans Leben.“ Tickets gibt es im Vorverkauf für 33,05 Euro unter der Hotline-Nummer 0621/3367333 sowie online. An der ab 19 Uhr geöffneten Abendkasse kosten die Karten ab 36 Euro. Weitere Informationen hält das Capitol auf seiner Homepage bereit: capitol-mannheim.de

Sommerbühne am Karlstorbahnhof bietet Lesung, Gespräch, Musik und Party

Heidelberg. Ihren autobiografischen Roman „Wer wir sind“ stellt Lena Gorelik am Donnerstag, 28. Juli, 19.30 Uhr, auf der Sommerbühne des Heidelberger Karlstorbahnhofs vor. Die Journalistin und Schriftstellerin wurde 1981 in Sankt Petersburg geboren, 1992 kam sie nach Deutschland. Ihr Roman „Hochzeit in Jerusalem“ (2007) war für den Deutschen Buchpreis nominiert, ihr Werk „Mehr Schwarz als Lila“ (2017) für den Deutschen Jugendbuchpreis. Die von der Kultur- und Religionswissenschaftlerin Hannan Salamat moderierte Lesung findet im Rahmen der der Jüdisch-Muslimischen Kulturtage Heidelberg statt. Mit einem Auftritt der Sängerin und Gitarristin Nina Ogot und ihrer kenianischen sowie internationalen Bandmitglieder widmet sich die „Voyage Voyage“-Popkultur-Reihe am Freitag, 29. Juli, 19.30 Uhr, dieses Mal der Spitzmarke Ostafrika. Ogot erkundet in ihren in Suaheli und in Dholuo verfasste Songs die Einflüsse aus verschiedenen Epochen und Ethnien der ostafrikanischen Nation. Der Eintritt kostet an der Abendkasse sieben Euro, online gibt es Tickets für 6,50 Euro (plus Gebühr).

Als Clubveranstaltung unter dem Dach der 2G-Regel (Einlass nur für Geimpfte und Genesene mit entsprechendem Nachweis) findet am Samstag, 30. Juli, ab 19.30 Uhr der „Endless Summer“-Partyabend statt, bei dem dem zunächst das von Amy Elizabeth Jarrett und Julian Scharpf gegründete Pop-Projekt Gardens of Capri auf der Sommerbühne auftritt. Anschließend, bei „Endless Summer by Night“, sorgen ab 23.55 Uhr fka.m4a, Franziska Frizzante und die Denga Boys im Saal für die Beschallung. Karten für Konzert und Party kosten an der Abendkasse und im Online-Vorverkauf zwölf Euro (bei Letzterem kommt eine Servicegebühr hinzu).

Unter dem Titel „Young Muslim Men“ wird am Sonntag, 31. Juli, 19.30 Uhr, ein Autorengespräch in englischer Sprache mit Ozan Zakariya Keskinkılıç und Tawseef Khan auf der Sommerbühne präsentiert. Der Eintritt zu der Veranstaltung im Rahmen der Jüdisch-Muslimischen Kulturtage ist frei. Eine Übersicht des Karlstorbahnhof-Programms findet sich unter diesem Link: karlstorbahnhof.de