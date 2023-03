Die Kulturtipps der Woche in Mannheim und der Region von Eros bis Verdi

Metropolregion.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

INHALT

Donnerstag

Lesen.Hören, Alte Feuerwache

„Elvis - Das Musical“, Rosengarten

Schöne Mannheims, Capitol

Laura Kipp, Ella & Louis

Freitag

„Doppelzimmer“, Oststadt Theater

Curtis Stigers mit SWR Big Band, BASF-Feierabendhaus

Viktorija Pakalniece, Epiphanias-Kirche

Maladée, Klapsmühl'

Wilson de Oliveira Quintet, Ella & Louis

Napalm Death, Halle 02

Samstag

Eros Ramazzotti, SAP Arena

SWR Symphonieorchester, Rosengarten

„Die Eiche - mein Zuhause“, Atlantis

Herr Schröder, Capitol

„Fräulein Susis Singvergnügen“, Schatzkistl

Alte Bekannte, Karlstorbahnhof

GO, „Blaues Loch“

Sonntag

Autor und Comedy-Star Felix Lobrecht mit Regisseur David Wnendt, Cinemaxx

Jae Hong Park, BASF-Gesellschaftshaus

Henry Rollins, Karlstorbahnhof

Peter Lehel`s Finefones Saxophone Quartet, Kulturhaus Käfertal

Bodo Wartke, Capitol

„The Music Of Harry Potter“, Eberthalle

„Rock The Circus“, Rosengarten

Montag

Helge Schneider, Rosengarten

Sascha im Quadrat, Capitol

Lothar Kraft Project, Ella & Louis

Dienstag

Pro Arte, Rosengarten

Loris Grillo Trio, Capitol

Mittwoch

NTM mit Verdis „Macht des Schicksals“, Rosengarten

Kuss Quartett, REM

Nico Stank, Capitol

Lia Bassenge Trio, BASF-Gesellschaftshaus

DONNERSTAG

Mannheimer Literaturfestival Lesen.Hören erinnert an Gräuel der NS-Zeit

Mannheim. Die schöpferische und Kraft und gesellschaftliche Relevanz des Wortes ist beim Literaturfestival Lesen.hören 17 zu erleben, das noch bis zum 12. März in der Alten Feuerwache in Mannheim ausgerichtet wird. „Ist das ein Mensch?“ lautet die Fragestellung einer Veranstaltung am Donnerstag, 2. März, bei der ab 20 Uhr die Autorinnen Carolin Emcke, Lena Gorelik und Maryam Zaree „gegen das Vergessen“ lesen. Sie tragen Texte von Überlebenden der Gräuel des Nationalsozialismus vor, Texte von Primo Levi, Jean Améry, Ruth Klüger, Charlotte Delbo, Imre Kertesz, Jorge Semprun und anderen. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 25 Euro, im Webshop 23 Euro (online plus Gebühr). Wie für fast alle Veranstaltungen im Erwachsenenprogramm des Festivals, sind Ermäßigungen verfügbar.

Am Freitag, 3. März, 20 Uhr, lehrt uns hiernach die „Elführtje um Acht“-Lesung mit Autor Klaus-Peter Wolf „Ostfriesische Kriminologie“. Seine Frau, Liedemacherin Bettina Göschl, begleitet den Abend musikalisch. Auch hierfür gibt es Karten zu 25 bzw. 23 Euro.

Mit dem 2001 verstorbenen Schriftsteller Thomas Brasch befasst sich eine Doppelveranstaltung am Sonntag, 5. März. Zunächst wird um 13.30 Uhr der Film „Lieber Thomas“ im Mannheimer Atlantis-Kino vorgeführt; um 18 Uhr folgt in der Feuerwache der Collage-Abend „Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin“ mit Thomas Braschs Schwester, der Schriftstellerin Marion Brasch, sowie Schauspieler Albrecht Schuch. Das Kombiticket kostet online 26,30 Euro (plus Gebühr).

„Das glückliche Geheimnis“ heißt der jüngste Roman von Schriftsteller Arno Geiger, der am Montag, 6. März, 20 Uhr, bei dem Festival zu Gast ist. Mit Journalist Andreas Platthaus spricht er über „Das wahre Leben“ und „über Wünsche und Taten“. Tickets gibt es erneut für 25 Euro (Abendkasse) oder 23 Euro (plus Gebühr) im Online-Shop.

Die für Dienstag, 7. März, geplante Lesung mit Kim de l'Horizon entfällt, und die ursprünglich für den 8. März anberaumte Veranstaltung „Protest! Golineh Atai, Shole Pakravan und Olaf Kühl sprechen über Iran und Russland“ ist auf Donnerstag, 9. März, 20 Uhr, verlegt worden.

Komplette Übersicht: https://altefeuerwache.com

„Elvis - Das Musical“ kommt in in Mannheimer Rosengarten / Keine Online-Tickets mehr zustellbar

Mannheim. Der „King“ kehrt in den Mannheimer Rosengarten zurück. zumindest seine Musik: In „Elvis - Das Musical“ schlüpft Sänger Grahame Patrick am Donnerstag, 2. März, 20 Uhr, einmal mehr in die Rolle von Elvis Presley. Das Live-Spektakel präsentiert das gesamte musikalisches Repertoire der US-amerikanischen Legende und lässt dessen Leben in ausgewählten Schlaglichtern Revue passieren, kündigt die Vorschau an. Zum 50. Jubiläum wird dabei Presleys 1973er-Konzert „Aloha from Hawaii“ besonders gewürdigt. Webshop-Tickets (zwischen 44 und 118 Euro) waren zuletzt nicht mehr zustellbar. Die Ticket-Hotline von COFO Entertainment ist unter 01806/570055 zu erreichen (20 Cent/Anruf a.d. Festnetz, max. 60 Cent a.d. Mobilfunknetzen). Rosengarten-Kalender: www.mcon-mannheim.de

Schöne Mannheims laden Arnim Töpel und Duo Carrington-Brown zu Konzert in Mannheimer Capitol ein

Mannheim. „Wild, wunderbar witzig und wahnsinnig musikalisch“ geht es zu, wenn die Musikkabarettgruppe Schöne Mannheims am Donnerstag, 2. März, 20 Uhr, Gäste mit ins Mannheimer Capitol einladen - diesmal sind das Bühnenkollege Arnim Töpel und das Duo Carrington-Brown. Karten kosten 29,40 oder 32,70 Euro (Hotline-Nummer 0621/3367333). Im Webshop sind Tickets (zum selber Ausdrucken) für 31,90 oder 35,20 Euro erhältlich. Mehr: www.capitol-mannheim.de

Jazzsängerin Laura Kipp verbindet Pop, Soul und Chanson im Musikclub Ella & Louis

Mannheim. Wer Musik mag, die „sophisticated“ frisch und weltgewandt klingt und gleichzeitig „die emotionale Kraft von Pop, Soul und Chanson vermittelt“, dem empfiehlt der Mannheimer Jazzclub Ella & Louis sein Konzert mit Sängerin Laura Kipp am Donnerstag, 2. März, 20 Uhr. An ihrer Seite spielen Pianist William Lecomte, Bassist Jens Loh und Schlagzeuger Eckhard Stromer. Karten gibt es im Vorverkauf für 22 Euro oder 18 Euro (Kategorie B), an der Abendkasse wird ein Aufschlag von zwei Euro berechnet. Konzert-Link: ellalouis.de

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

FREITAG

Komödie „Doppelzimmer“ von Heiner Lauterbach feiert Premiere am Mannheimer Ostadt Theater

Mannheim. Die Belegschaft einer Privatklinik ist in ständiger Alarmbereitschaft, denn, so munkelt man: der Junior-Boss geht um! Als Patient getarnt soll er durch die heiligen Hallen seines verstorbenen Vaters streichen - in Heiner Lauterbachs und Vladimir Weigls Verwechslungskomödie „Doppelzimmer“, die in der Regie von Petra Förster am Freitag, 3. März, 20 Uhr, Premiere am Mannheimer Oststadt Theater feiert. Karten können für 30 Euro auf der Theaterhomepage bestellt werden. Im Internet: www.oststadt-theater.de

US-Star Curtis Steigers präsentiert „The Las Vegas Show“ mit SWR Big Band in Ludwigshafener BASF-Feierabendhaus

Ludwigshafen. Mit seinem Programm „The Las Vegas Show“ und der renommierten SWR Big Band an seiner Seite ist der US-amerikanische Saxofonist und Erfolgssänger Curtis Steigers („I Wonder Why“) am Freitag und Samstag, 3. und 4. März, jeweils um 20 Uhr im Ludwigshafener BASF-Feierabendhaus zu Gast. Dort interpretiert er neben eigenen Stücken auch Swing-Klassiker wie „I‘ve Got You Under My Skin“ oder „Fly Me To The Moon“. Tickets kosten zwischen 26 und 62 Euro im Webshop (Digitalticket oder Selbstausdruck). In den Platzkategorien bis 47 Euro sind 50-Prozent-Ermäßigungen verfügbar. Tickets:

www.basf.com

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Konzert in Mannheimer Epiphanias führt Publikum „Von Strasbourg ins Baltikum“

Mannheim. „Von Strasbourg ins Baltikum“ führt ein Konzert sein Publikum, das die lokale Gesellschaft für Neue Musik am Freitag, 3. März, 20 Uhr, in der Mannheimer Kulturkirche Epiphanias ausrichtet. Dort bringen die aus Riga stammende Sopranistin Viktorija Pakalniece und das französische Schlagwerker-Ensemble Les Percussions de Strasbourg Musik von Helena Tulve sowie Uraufführungen von Vykintas Baltakas, Gundega Šmite, Sidney Corbett und Thomas Hummel zu Gehör. Karten gibt es an der Abendkasse für 25 Euro, ermäßigt für fünf Euro. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben freien Eintritt. Gesellschaft für Neue Musik: https://gnm-mannheim.de

Cabaret-Diva Maladée tritt mit Chansonprogramm in Mannheimer Schatzkistl auf

Mannheim. Eine „brisante Mischung aus Mata Hari, Mireille Mathieu – und auch ein bisschen Lady Gaga“ verkörpere die Cabaret-Diva Maladée, schreibt die Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus, wo die Künstlerin am Freitag, 3. März, 20 Uhr, ihr Chansonprogramm „Voila, da bin isch!“ präsentiert. Der Eintritt kostet 22 Euro, ermäßigt 17 Euro. Karten gibt es unter Tel. 0621/22488 oder info@klapsmuehl.eu. Online sind Tickets (zum Selbstausdrucken) für 27,80 bzw. 20,80 Euro erhältlich. Im Spielplan: www.klapsmuehl.eu

Wilson de Oliveira Quintet kombiniert im Mannheimer Ella & Louis Jazz mit Latin-Rhythmen

Mannheim. Das Wilson de Oliveira Quintet um den namensgebenden Saxofonisten kombiniert am Freitag, 3. März, 20 Uhr, im Mannheimer Musikclub Ella & Louis hochkarätigen Jazz mit dem energiegeladenen Candombe-Rhythmus aus de Oliveiras Heimat Uruguay sowie Tango-Klängen. Mariano Diaz spielt das Klavier, Diego Pinera das Schlagzeug. Außerdem sind Posaunist Joe Gallardo und Bassist Javier Malosetti mit auf der Bühne zu erleben. Karten gibt es für 26 Euro, in der B-Platzkategorie für 22 Euro. An der Abendkasse kosten die Tickets zwei Euro mehr. Zur Show: www.ellalouis.de

Wilson de Oliveira Quintet feat. Joe Gallardo bei der Jazzwoche Burghausen 2022:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Britische Grindcore-Band Napalm Death bringt extreme Töne in Heidelberger Halle 02

Heidelberg. Extreme Töne dürften am Freitag, 3. März, in der Heidelberger Halle 02 zu hören sein, wenn dort die britische Crust-Punk-, Grindcore- und Death-Metal-Band Napalm Death im Zuge ihre „Campaign For Musical Destruction“-Tour die Verstärker anwirft. Über 40 Jahre ist die Kultgruppe jetzt bereits jenseits aller musikalischen Gefälligkeit und Kompromisse aktiv. Für eine große Portion Vorprogramm sorgen ab 20 Uhr die Bands Dropdead, Siberian Meat Grinder und Escuela Grind. Karten für das vom Weinheimer Café Central/TocopillA Events präsentierte Konzert kosten an der Abendkasse 35 Euro, im Webshop 33 Euro (digitales Ticket). Karten: https://loveyourartist.com

Popstar Eros Ramazotti singt in Mannheimer SAP Arena

Mannheim. Wenn er seine Lieder singt, regnet es Publikumsliebe: Der „Se Bastasse Una Canzone“-Sänger Eros Ramazzotti ist Samstag, 4. März, 20 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena zu Gast. 2022 hat der seit bald 40 Jahren erfolgreiche italienische Musiker seinen jüngsten Langspieler „Battito Infinito“ veröffentlicht. Auf seiner „Battito Infinito World Tour“ will er nun „die Songs des neuen Albums und viele weitere Hits endlich gemeinsam mit seinen Fans im Rahmen einer aufwändigen Show-Produktion zu feiern“, kündigt das SAP-Arena-Programm an. Restkarten kosten bei eventim.de zwischen 61,60 und 107,60 Euro (Selbstausdruck). Veranstalter-Infos: www.bb-promotion.com

Eros Ramazzotti, „Ama“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.



SWR Symphonieorchester konzertiert mit Violinist Josef Špaček in Mannheimer Rosengarten

Mannheim. Werke von Hindemith, Barber und Rachmaninow erklingen beim Konzert des SWR Symphonieorchesters unter Leitung von Petr Popelka, Chefdirigent des Norwegischen Rundfunkorchesters Oslo, am Samstag, 4. März, um 19 Uhr im Mannheimer Rosengarten. Solist an der Violine ist der ehemalige Konzertmeister der Tschechischen Philharmonie, Josef Špaček. Um 18 Uhr gibt es eine Konzerteinführung. Karten für die Aufführung im Mozartsaal kosten im Webshop zwischen 22 und 39 Euro, ermäßigt einheitlich sieben Euro (jeweils plus Gebühr). Programm und Kartenlink: www.swr.de

Mannheimer Atlantis-Kino zeigt Preview von Filmdokumentation „Die Eiche - Mein Zuhause“

Mannheim. Die französische Filmdokumentation „Die Eiche - Mein Zuhause“ über einen Baum, der vielerlei Lebewesen ein Heimstatt bietet, ist am Samstag, 4. März, 15.30 Uhr vor ihrem Bundesstart bei einem Preview im Mannheimer Atlantis-Kino zu sehen. Karten für die Vorführung in Kooperation mit Greenpeace kosten zehn, ermäßigt acht Euro an der Kinokasse wie auch im Online-Vorverkauf (freie Sitzplatzwahl). Mehr: https://atlantiskino.info

Abend mit Comedy-Deutschlehrer Herr Schröder im Mannheimer Capitol ausverkauft

Mannheim. Ausverkauft ist die Show mit Deutschlehrer und Comedian Johannes Schröder (kurz: Herr Schröder), der im Mannheimer Capitol am Samstag, 4. März, sein Solo „Instagrammatik – Das streamende Klassenzimmer“ vorstellt.

Susan Horn gastiert mit „Fräulein Susis Singvergnügen“ in Mannheimer Schatzkistl

Mannheim. Musik und Glamour der „Roaring Twenties“ - der Goldenen Zwanziger - präsentiert die Weinheimer Sängerin Susan Horn in ihrem Programm „Fräulein Susis Singvergnügen“, das sie in Begleitung von Pianist Michael Quast am Samstag, 4. März, 20 Uhr, im Mannheimer Schatzkistl darbietet. Karten kosten 21,50 Euro (ggf. plus Gebühr). Die Kartenhotline hat die Nummer 0621/3367333. Im Webshop sind die Tickets für 22,50 Euro (zum Selbstausdrucken) erhältlich. Programmvorschau: www.schatzkistl.de

Auftritt von A-cappella-Gruppe Alte Bekannte in Heidelberger Karlstorbahnhof ausverkauft

Heidelberg. Schon ausverkauft ist das Konzert der A-cappella-Formation Alte Bekannte, die in Nachfolge der Kult-Gruppe Wise Guys am Samstag, 4. März, im Heidelberger Karlstorbahnhof singen.

Mannheimer Grunge-Band GO spielt CD-Release-Konzert in Schwetzinger Restaurant

Schwetzingen. Die Mannheimer Grunge-Band GO spielt am Samstag 4. März, 20 Uhr, im Schwetzinger Schlossgartenrestaurant „Blaues Loch“ ein Konzert zum Release ihres Debütalbums „Listen“. Der Eintritt kostet zehn Euro.

SONNTAG

Nur Restplätze für Mannheimer Kino-Vorführung mit Comedian Felix Lobrecht frei

Mannheim. Für die Vorführung des Films „Sonne und Beton“ frei, bei der das Mannheimer Cinemaxx-Kino am Sonntag, 5. März, 15.30 Uhr, vor Ort den Autor und Comedian Felix Lobrecht, Regisseur David Wnendt und Rapper Luvre47 begrüßt, waren zuletzt nur noch wenige Restplätze (für 13,50 Euro, Ermäßigungen verfügbar) frei. Karten: www.cineplex.de

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Preisgekrönter Pianist Jae Hong Park musiziert in Ludwigshafener BASF-Gesellschaftshaus

Ludwigshafen. Auch eine Rachmaninow-Interpretation hatte Pianist Jae Hong Park 2021 beim Wettbewerb Concorso pianistico Ferruccio Busoni vorgetragen, bei dem er neben dem Haupt- obendrein vier Sonderpreise erhielt. Rachmaninow, genauer gesagt dessen Klaviersonate Nr. 1 d-Moll op. 28, spielt der südkoreanische Musiker nun auch bei seinem Konzert im Ludwigshafener BASF-Gesellschaftshaus am Sonntag, 5. März, 11 Uhr. Außerdem erklingt Alexander Skrjabins 24 Préludes op. 11. Karten kosten 26 Euro, ermäßigt 13 Euro im Webshop („print@home“). Karten: www.basf.com

US-Multitalent Henry Rollins tritt in Heidelberger Karlstorbahnhof aus / Beginn schon um 19 Uhr

Heidelberg. Sänger und einstiger Frontmann der unvergessenen US-Hardcore-Formationen Black Flag, Spoken-Word-Poet, Geschichtenerzähler, Reisejournalist, Moderator, Schauspieler: Henry Rollins ist seit eh und je ein äußerst umtriebiger Künstler - und ihn live zu erleben, sollte man sich nicht entgehen lassen. Im Heidelberger Karlstorbahnhof macht Rollins am Sonntag, 5. März, auf seiner „Good to see you 2023“-Tour Station. Seine Performance findet in englischer Sprache statt, der Eintritt kostet an der Abendkasse 40 Euro, im Online-Vorverkauf 37,50 Euro (plus Gebühr). Achtung: Die Show beginnt schon 19 Uhr, nicht wie ursprünglich angekündigt um 20 Uhr, teilt der Karlstorbahnhof mit. Im Netz: www.karlstorbahnhof.de

Henry Rollins, „An Evening of Spoken Word“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Saxophon pur mit Peter Lehels Finefones im Kulturhaus Käfertal

Mannheim. Ein seltenes Klang- und Groovevergnügen bietet Peter Lehels Finefones Saxophone Quartet am Sonntag, 5. März, 18 Uhr, im Kulturhaus Käfertal mit gleich vier Saxophonisten. Das heißt: Die gesamte Saxophonfamilie pur, ohne Schlagzeug und Harmonieinstrument, groovt, tönt und improvisiert in mitreißenden Arrangements und Kompositionen von Lehel. Mit dem aktuellen Programm „Chamber Jazz Quartets“ setzt sich das extrem wandlungsfähige Saxophone Quartet mit dem Musizierideal der klassischen Kammermusik auseinander. Neben dem Bandleader am Sopransaxophon sind Olaf Schönborn (Alt) , Christian Steuber (Tenor) und Pirmin Ullrich Bariton mit von der Partie. Abendkasse: 12 Euro. Mehr: https://kulturhauskaefertal.de

Bodo-Wartke-Shows in Mannheimer Capitol ausverkauft

Mannheim. Schon ausverkauft sind beide Shows, die der Musikkabarettist Bodo Wartke am Sonntag und Montag, 5. und 6. März, im Mannheimer Capitol spielt.

Cinema Festival Symphonics spielen Musik aus Harry-Potter-Filmem in Ludwigshafener Eberthalle

Ludwigshafen. „The Music of Harry Potter – live in Concert“ kann das Publikum am Sonntag, 5. März, um 20 Uhr in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle erleben. Dabei nimmt das Cinema Festival Symphonics unter Leitung von Stephen Ellery die Fans des Zauberschülers mit auf eine musikalische Reise durch alle acht Harry-Potter-Filme. Bei eventim.de kosten Karten zwischen 42,50 und 84,30 Euro (plus Expressversand). Karten: www.eventim.de

„Rock The Circus“-Show im Mannheimer Rosengarten verbindet Livemusik mit Artistik

Mannheim. Die „pulsierende Energie eines Rockkonzerts verschmolzen mit der Faszination atemberaubender Zirkusartistik“ will die „Rock The Circus“-Show am Sonntag, 5. März, 19 Uhr, mit in den Musensaal des Mannheimer Rosengarten bringen. Zu den von der Liveband gespielten Songs von AC/DC, Bon Jovi, Guns n' Roses oder Queen zeigen Artisten ihre Akrobatik in der Luft und auf der Erde, auf Fahrrädern oder auf Rollschuhen. Tickets kosten bei reservix.de zwischen 45,90 und 72,90 Euro (plus Gebühr). Alles Weitere: www.mcon-mannheim.de

MONTAG

Helge Schneider zeigt „Der letzte Torero - Big L.A. Show“ in Mannheimer Rosengarten / Restkarten an Abendkasse

Mannheim. Der Großmeister des besonderen Humors und exzellente Jazzmusiker Helge Schneider beehrt den Mannheimer Rosengarten am Montag, 6. März, 20 Uhr: „Der letzte Torero - Big L.A. Show“ heißt sein aktuelles Programm, und mit diesem „singt, tanzt, trommelt, trompetet, spielt Klavier, Saxophon, xylophoniert sich HELGE in die Herzen der vielen Menschen, die da kommen sollten eventuell“, wie es Satzbau-technisch nicht ganz schwindelfrei in der Vorankündigung heißt. Und: „Adäquate Musiker begleiten den in der internationalen Fachwelt anerkannten Mega-Star auf seiner Reise.“ Mehr muss man gar nicht wissen, außer vielleicht: „Toreo“ hat Schneider auch sein brandneues Album genannt. Und Tickets für die Show waren bei eventim.de zuletzt zwischen 44,05 und 54,25 Euro (Selbstausdruck) verfügbar. Ab 19 Uhr wird es am Konzertabend zudem noch Restkarten ab 35 Euro an der Abendkasse zu kaufen geben. Helge-Schneider-Homepage: https://helge-schneider.de/termine

Helge Schneider und Band, „Der letzte Torero“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Jazzsängerin Sigrun Schumacher bei „Sascha im Quadrat“ in Mannheimer Capitol zu Gast

Mannheim. Auf sein zehnjähriges Bestehen kann das Capitol-Konzertformat „Sascha im Quadrat“ inzwischen stolz zurückblicken. In der nächsten Ausgabe am Montag, 7. März, 20 Uhr, heißen die Sänger Sascha Kleinophorst und Sascha Krebs sowie ihre Bandmusiker die Jazzsängerin Sigrun Schumacher als Gast im Capitol-Casino willkommen. Der Sitzplatz kostet 25 Euro, der Stehplatz 21 Euro. Die Capitol-Kasse ist unter Tel.0621/3367333 zu erreichen. Online gab es Tickets (zum Selbstausdrucken) zuletzt nur noch in der Stehplatz-Kategorie für 22 Euro. Mehr: www.capitol-mannheim.de

Lothar Kraft Projekt musiziert mit Jazz-Trompeter Joe Magnarelli in Mannheimer Ella & Louis

Mannheim. Den New Yorker Jazz-Trompeter Joe Magnarelli kann das Lothar Kraft Projekt am Montag, 6. März, 20 Uhr, bei seinem Auftritt im Mannheimer Musikclub Ella & Louis als Mitstreiter begrüßen. Pianist Kraft spielt in dem Hardbop-Quintett zusammen mit Saxofonist Andi Maile, Bassist Joel Locher und Schlagzeuger Patrick Manzecchi. Karten kosten 22 Euro, in der B-Kategorie 18 Euro im Vorverkauf. An der Abendkasse werden zwei Euro Aufschlag berechnet. Mehr: www.ellalouis.de

DIENSTAG

Kammerakademie Potsdam führt bei Pro Arte Konzerte in Mannheimer Rosengarten Widmann, Mozart und Beethoven auf

Mannheim. Die Kammerakademie Potsdam unter der Leitung von Chefdirigent Antonello Manacorda und die international anerkannte Solo-Klarinettistin Sabine Meyer musizieren im Rahmen der Konzertreihe Pro Arte am Dienstag, 7. März, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten. Auf dem Programm stehen Widmanns „Con Brio“, Mozarts Klarinettenkonzert A-Dur KV 622 und Beethovens Sinfonie Nr. 7 A-Dur op. 92. Tickets sind zwischen 59 und 89 Euro (plus Gebühr) im Pro-Arte-Webshop erhältlich. Die Ticket- und Service-Rufnummer ist die 0800/6336626. Konzert-Link: www.pro-arte-konzerte-mannheim.de

Loris Grillo Trio lässt junge Jazztöne in Mannheimer Capitol-Casino erklingen

Mannheim. Das Loris Grillo Trio (aka: „Die jungen Wilden der Mannheimer Jazzszene“) musiziert am Dienstag, 7. März, um 20 Uhr im Casino des Mannheimer Capitol. Dahinter stecken Loris Grillo am Saxofon, Mario Angelov am Bass und Julius Steyer am Schlagzeug, allesamt Studenten der hiesigen Musikhochschule. Karten kosten zwölf Euro an der Capitol-Kasse (Tel. 0621/3367333), im Webshop gibt es sie für 13 Euro (zum Selbstausdrucken). Weiteres: www.capitol-mannheim.de

Mannheimer Nationaltheater führt Verdi-Oper „Die Macht des Schicksals“ konzertant im Rosengarten auf

Mannheim. Die Welt versinkt im Chaos und wird zur Bühne einer erbitterten Verfolgungsjagd in Giuseppe Verdis Oper „Die Macht des Schicksals“, deren konzertante Fassung des Nationaltheaters Mannheim (NTM) am Mittwoch, 8. März, 19.30 Uhr, im Rosengarten der Quadratestadt ihre Premiere feiert. Die musikalische Leitung hat NTM-Kapellmeister Jānis Liepiņš. Die Gesangsolistinnen und -solisten konzertieren zusammen mit dem Nationaltheater-Orchester und dem Opernchor des Hauses. Karten für die Aufführung im Musensaal kosten zwischen 19 und 71 Euro, ermäßigt zwischen 14,25 und 53,50 Euro. NTM-Infos:

www.nationaltheater-mannheim.de

Kuss Quartett gibt Kammermusikkonzert in Mannheimer Museum Zeughaus

Mannheim. Eine Konzert in der Reihe „Kammermusik in den Reiss-Engelhorn-Museen“ gibt das namhafte Kuss Quartett am Mittwoch, 8. März, um 19 Uhr im Mannheimer Museum Zeughaus. Jana Kuss spielt in dem Ensemble die erste Violine, Oliver Wille die zweite, William Coleman die Viola und Mikayel Hakhnazaryan das Violoncello. Auf dem Programm stehen Miniaturen unter anderem von Tschaikowsky, Schnittke und Strawinsky sowie Beethovens Streichquartett Nr. 8 e-Moll op. 59 Nr. 2 (Nr. 2 der „Rasumowsky-Quartette“). Der Eintritt beträgt regulär 30 Euro, Ermäßigungen sind verfügbar. Der Vorverkauf erfolgt per E-Mail an den veranstaltenden Kammemusikverein (kammermusik-ma@mail.de). Konzert-Link: www.rem-mannheim.de/veranstaltung/kuss-quartett/

Humorist Nico Stank serviert multimedialen Comedy-Mix im Mannheimer Capitol

Mannheim. Einen multimedialen Comedy-Mix, den er unter anderem mit „Interaktion, Tauben-Content, Alltagswahnsinn, Live Parodien“ kombiniert, präsentiert der Humorist, Schauspieler und Musicaldarsteller Nico Stank am Mittwoch, 8. März, um 20 Uhr, im Rahmen seines „merkste selber“-Programm im Mannheimer Capitol. Natürlich ist auch Stanks Kunstfigur Nicola mit von der Partie. Karten gibt es für 33,05 Euro unter Tel. 0621/3367333. Im Webshop kosten sie 33,55 Euro (Selbstausdruck). Mehr: capitol-mannheim.de

Sängerin Lisa Bassenge widmet Konzert in Ludwigshafener BASF-Gesellschaftshaus „den Müttern der Populärmusik“

Ludwigshafen. Komponistinnen wie Joni Mitchell, Carole King, Suzanne Vega oder PJ Harvey, kurzum: „den Müttern der Populärmusik“ widmet die Berliner Jazzsängerin Lisa Bassenge ihr Programm „Mothers“, das sie am Mittwoch, 8. März, 20 Uhr, in Trio-Besetzung im Ludwigshafener BASF-Gesellschaftshaus vorstellt. Begleitet wird sie dabei von Pianist Jacob Karlzon und Bassist Andreas Lang. Karten sind für 25 Euro („print@home“) im Webshop erhältlich. Zum Webshop: www.basf.com