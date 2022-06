Alte Feuerwache startet Ende Juli 10. Sommerbühne mit BLVTH und Gringo Mayer

Mannheim. Zum zehnten Mal läutet die Alte Feuerwache ab Ende Juli bei sommerlichen Temperaturen, kühlen Drinks und guter Laune die Sommerbühnen-Saison ein. Wie das Mannheimer Kulturzentrum mitteilt, finde „das beliebte Spektakel vom 28. Juli bis 22. August vor den Toren der Alten Feuerwache statt, wo der Biergarten täglich ab 18 Uhr geöffnet hat und eine besondere Auswahl an sommerlichen Getränke-Specials bereithält“. Auf der großen Open-Air-Bühne treten jede Woche von Donnerstag bis Montag, jeweils ab 20 Uhr Bands sowie Solokünstlerinnen und –künstler auf, die sowohl aus der Region kommen, als auch aus Melbourne, Neapel oder Berlin anreisen. Der Eintritt ist wie immer frei. Bei schlechtem Wetter finden die Konzerte in der Halle statt.

Breites Spektrum

„Es war uns wichtig, eine große, erfrischende Vielfalt aus etablierten Künstlerinnen und Künstlern, bekannten Gesichtern, sowie neuen, aufstrebenden Acts zu bieten“, so Ubbo Gronewold, Programmplaner der Alten Feuerwache. Von Indie, Hip-Hop und Jazz, über Synth-Pop, Neo-Soul und Mundart bis hin zu Krautrock reicht das Spektrum. Zu sehen sind unter anderem Ex-Felsen-Frontmann Gringo Mayer, dessen Mundart-Indie-Blues gerade beim Maifeld Derby begeisterte, Mola, die mit ihrem Hit „Vino Bianco“ deutschlandweit für Ohrwürmer sorgt,sowie Rapper BLVTH, der bereits Alben für Casper, Materia und Kummer produzierte.



Das Musik-Programm der Sommerbühne 2022:

Do, 28.Juli: BLVTH (Hip-Hop / Trap / Pop)

Fr, 29. Juli: Gringo Mayer (Mundart-Pop)

Sa, 30. Juli: Love Machine (Krautrock)

So, 31.Juli: May The Muse (Neo-Soul / R&B)

Mo, 1. August: EPI (Jazz)

Do, 4. August: Ava Vegas (Pop)

Fr, 5. August: Phillip Herold (Rap / Spoken Word)

Sa, 6. August: Leona Berlin (Neo-Soul / R&B)

So, 7. August: Ok.Danke.Tschüss (Synth-Pop)

Mo, 8. August: LNDFK (Jazz)

Do, 11. August: Frinc (Pop / Reggae)

Fr, 12. August: Tropikel Ltd (Synth-Pop)

Sa, 13. August: Salomea (Hip-Hop / Jazz)

So, 14. August: Olmo (Songwriter / Indie)

Mo, 15. August: Roman Schuler RSXT (Jazz)

Do, 18. August: Allysha Joy(Neo-Soul / Jazz)

Fr, 19. August:Keshevara (Pop / Chillwave / Electronic)

Sa,20. August: 2ersitz (Indie-Pop)

So, 21. August: Mola (Indie-Pop)

Mo, 22. August: Rainbow Session (Jazz / Funk)