Mannheimer Morgen Plus-Artikel Nachhaltigkeit im Alltag Unverpackt einkaufen – so geht es in den Mannheimer Läden

Einkaufen, ohne Müll zu produzieren - das geht in Mannheim in gleich zwei Unverpacktläden. Aber wie funktioniert das und wie fange ich am besten damit an? Die Inhaberinnen von "grünkern" und "Priska's" geben Tipps