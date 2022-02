NTM zum Berliner Theatertreffen eingeladen

Mannheim. Nach der Einladung zu den Mülheimer Theatertagen am Vortag ist die Schauspielsparte des Mannheimer Nationaltheaters (NTM) auch zum renommierten Berliner Theatertreffen eingeladen worden. Eine unabhängige Kritiker*innen-Jury hat aus über 500 gesichteten Produktion die 10 bemerkenswertesten Inszenierungen der Saison ausgewählt. Eine der Produktionen ist "Die Jungfrau von Orleans" in der Bearbeitung von Joanna Bednarczyk und der Regie von Ewelina Marciniak. Sie feierte im Rahmen der Internationalen Schillertage 2021 digital und live Premiere. Für Ewelina Marciniak ist es die erste Einladung zum Berliner Theatertreffen. Das NTM war zuletzt 2006 mit "Wallenstein" von Rimini Protokoll bei dem wichtigsten deutschen Theaterfestival vertreten.



Im Statement der Jury heißt es, die Regisseurin Ewelina Marciniak und Dramaturgin Joanna Bednarczyk dekonstruierten Schillers Text "nach allen Regeln der Kunst. Mit traumartigen Videobildern über der Bühne und Choreografien, in denen Kriegsgetümmel und Pathos ebenso aufscheinen wie Partystimmung und Gefühlswallungen, finden sie szenisch starke Lösungen." Christian Holtzhauer, Schauspielintendant am Nationaltheater Mannheim, sieht die Einladung zum Theatertreffen als "eine große Auszeichnung und zugleich eine Anerkennung unserer Arbeit insgesamt." Sie zeige, dass das Schauspiel des Nationaltheaters überregional wahrgenommen werde und den Vergleich mit den wichtigsten Theatern in diesem Land nicht zu scheuen brauche. "Wir haben 'Die Jungfrau von Orleans' am Ende des letzten Lockdowns unter denkbar schwierigen Bedingungen herausgebracht, nicht wissend, ob es überhaupt eine Premiere geben würde. Das konnte nur gelingen, weil alle Beteiligten an das Konzept von Ewelina Marciniak und ihrem Team geglaubt haben. Sie haben Schillers Stück und seine Titelheldin ernst genommen und sie radikal in Bezug zu unserer Gegenwart gesetzt. Ich bin stolz auf diese Inszenierung, auf das wunderbare Mannheimer Schauspielensemble und bedanke mich bei allen, die diese Produktion möglich gemacht haben.«

