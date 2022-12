Es erweist sich als ganz außergewöhnlicher Schatz, was Bühnenbildner Motz Tietze einst auf einem Sperrmüllhaufen fand, vor über 30 Jahren und - wie es ein unglaublicher Zufall will - just im selben Quadrat, in dem sich das Theaterhaus G7 befindet. Dort, wo nun die Mannheim-Premiere der theatral-musikalischen Collage „1932 - Grüße aus Berlin“ auf die Bühne gebracht wird.

Es handelte sich

...