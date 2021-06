Im Humorpark der Eremitage Waghäusel wird Humor in all seinen Facetten erlebbar – und seine Bildersprache wenn möglich auch erlernbar. Karikaturen, Comic, Satire, komische Kunst sowie das einzigartige Struwwelpeter-Museum mit der Geschichte des erfolgreichsten deutschsprachigen Bilderbuches – alles das spielt neues Leben in den Park und in das durch Damian Hugo Philipp von Schönborn ab 1724

...