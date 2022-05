Vielleicht ein bisschen Verachtung - Ein Stolpertext von Bernhard Schlink

Liselotte und Manfred Sperber waren auf Hochzeitsreise in Rom, als ihn die Nachricht erreichte, dass er am 1. April 1933 seine Stelle in Berlin verloren hatte – der erste Boykott jüdischer Geschäfte, die ersten Kündigungen jüdischer Mitarbeiter. Sie kehrten nicht nach Berlin zurück, sondern zogen nach Wien. Er besaß die österreichische Staatsangehörigkeit, sie hatte sie mit der Heirat

