Mannheim. Mit seinem satirischen Jahresrückblick „Tilt!“ ist der vielfach ausgezeichnete Kabarettist Urban Priol am Montag, 9. Januar, 19 Uhr, im Mannheimer Rosengarten zu Gast. Wer zusammen mit dem fränkischen „Kabarett-Anarcho“ das vergangene Jahr Revue passieren lassen will: Bei printyourticket.de waren Tickets (zum selber Ausdrucken) zuletzt noch in den Platzkategorien für 26 oder 27,15 Euro verfügbar.

