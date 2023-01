Betrunkene Frau fährt in Viernheim gegen Baum

Viernheim. In Viernheim ist am Samstag eine Frau mit ihrem Ford Fiesta von der Fahrbahn abgekommen und in ein Waldstück gefahren. Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Zeuge den Unfall auf dem Lorscher Weg gegen 15 Uhr. Das aus Richtung Lampertheim kommende Auto sei nach Zeugenaussagen schon davor länger Schlangenlinien gefahren. Beim Abbiegen auf den Lorscher Weg in Richtung Viernheim überfuhr das Fahrzeug ein Stoppschild und fuhr im weiterem Verlauf mehrfach nach rechts in den Grünstreifen.

Auf Höhe des Kletterwaldes Viernheim fuhr das Fahrzeug dann rechts gegen einen Baum. Die 34-Jährige Fahrerin aus Lampertheim und ihr 35- Jähriger Beifahrer aus Mannheim konnten aus dem Fahrzeug gerettet werden. Sie wurden leicht verletzt in ein Klinikum nach Mannheim verbracht. Die Frau wurde bei einem Atemalkoholtest positiver getestet, weswegen eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Lorscher Weg war aufgrund der Rettungsmaßnahmen kurzzeitig voll gesperrt. Das Unfallauto wurde abgeschleppt.